Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp lần hai: Trên 94% thí sinh vùng lũ đi thi

Theo ông Trần Văn Nghĩa - Cục phó Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), hơn 9.000/hơn 192.000 thí sinh (TS) khối THPT đăng ký dự thi đã bỏ thi (môn văn: 4.569 TS, môn sinh: 4.700 TS); khối bổ túc cũng có gần 6.500 TS bỏ thi trong ngày thi đầu tiên. Điều đặc biệt, có trên 94% TS các tỉnh vùng lũ đi thi.

Đội mưa đi thi

Cũng theo ông Nghĩa, đã có 213 TS vi phạm quy chế thi bị đình chỉ, trong đó 87 TS THPT và 126 TS bổ túc. Hầu hết các trường hợp bị đình chỉ đều do mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi.

Hà Nội “đón” gần 20 ngàn TS bằng một trận mưa lớn khủng khiếp. Theo ông Nguyễn Hiệp Thống - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các TS tại 32 hội đồng thi đều có mặt đúng giờ. Chỉ duy nhất có hai TS đến chậm so với thời gian quy định nên đã không được vào phòng thi. Cũng theo ông Thống, tuy là kỳ thi lần hai nhưng tất cả hội đồng coi thi đều diễn ra nghiêm túc, không có hiện tượng bất thường, an ninh được bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ông Trần Lê Quân - Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái cho biết, môn văn đã có gần 100 thí sinh ở cả hai hệ THPT và bổ túc THPT bỏ thi, trong đó chủ yếu là ở các xã vùng sâu vùng xa vừa bị thiệt hại do lũ lụt ở các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên.

Theo ông Lê Xuân Quốc - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, huyện có thí sinh bỏ thi đông nhất là Simacai với 16 TS, các huyện Bắc Hà, Bảo Yên mỗi huyện có bốn TS. Đặc biệt, huyện Bát Xát, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất cơn bão số 4 vừa qua chỉ có hai TS vắng mặt. Ông Quốc cũng cho hay từ nhiều ngày qua, các giáo viên cùng với cán bộ xã đã đến từng nhà thí sinh vận động, đưa học sinh ra ở trọ trước một ngày tại các nhà dân trong thị trấn, trường nội trú, bố trí chu đáo nơi ăn ở cho các TS. Một số TS bỏ thi không phải do bão mà do bỏ đi làm ruộng.

Đề thi môn văn khó

Tương tự Hà Nội, từ sáng sớm, tại TP.HCM đã xuất hiện mưa lớn kéo dài; buổi chiều chuẩn bị cho môn thi thứ hai, mưa to khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Ngai, không có hiện tượng kẹt xe, không có giông mạnh nên công tác vận chuyển đề thi diễn ra an toàn, TS đội mưa đến thi đúng giờ quy định, TS bỏ thi nhiều không hẳn do ảnh hưởng trời mưa. Ngày thi đầu tiên chỉ có năm TS vi phạm (bốn trường hợp sử dụng tài liệu và một trường hợp mang điện thoại di động. Cả năm trường hợp này đều là TS hệ bổ túc. Theo ông Ngai, công tác phổ biến quy chế thi đợt này được tập huấn và phổ biến kỹ lưỡng và thường xuyên nên hiện tượng vi phạm ít.

Tại Quảng Ngãi có trên 6.300 TS đăng ký dự thi. Trong ngày thi đầu tiên, theo nhận định của TS, đề thi môn văn khó, môn sinh thi theo hình thức trắc nghiệm nhưng bài tập nhiều hơn lý thuyết nên nhiều thí sinh đã... chọn đại.

Điều đáng ghi nhận là tại hai trường THPT Tây Trà (huyện Tây Trà) và Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây) - hai trường có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp thấp nhất tỉnh Quảng Ngãi, số TS rớt tốt nghiệp trong đợt thi lần một đều đăng ký thi lại tốt nghiệp lần hai gần như 100%.

Ông Bùi Thế Giới - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết đợt thi tốt nghiệp lần hai trường có 39/43 em rớt tốt nghiệp lần một. Bốn học sinh không dự thi lần hai vì đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở xa. Ông Giới cho biết thêm, trong ngày thi đầu tiên, 39 TS dự thi của trường làm được bài nhưng khó đạt điểm cao vì phần lớn 39 học sinh này đều có học lực rất yếu.

Trong khi đó, Trường THPT Tây Trà có 100 TS đăng ký dự thi trong tổng số 118 TS rớt tốt nghiệp lần một. Theo ông Nguyễn Tấn Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Trà, 100 TS của trường đang dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Trà Bồng làm không được bài môn văn vì đề khó, môn sinh cũng khó đạt điểm cao.