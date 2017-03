Ngày đầu tiên thi CĐ: Đề thi nhẹ nhàng, dễ điểm cao

Thí sinh dự thi tăng Trong ngày đầu làm thủ tục dự thi, tỉ lệ TS đến làm thủ tục tại hầu hết các trường chỉ đạt 60%-65%. Tuy nhiên, trong ngày thi chính thức, tỉ lệ TS đến dự thi tại các trường đều tăng rất cao, đơn cử như ở Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, tỉ lệ TS dự thi thực tế vào trường là 82,6%, tăng hơn 17% so với ngày đầu làm thủ tục, Trường CĐ Tài chính-Hải quan từ 57% lên 76%... Ban Chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD&ĐT cho biết tổng số TS đến dự thi ngày đầu trong cả nước là 297.447 trong số 407.562 TS đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ 72,98%. Ở đợt thi thứ ba này, mặc dù đã cảnh báo rất nhiều lần nhưng số lượng TS vi phạm quy chế tăng hơn nhiều so với năm trước. Cả nước có 44 TS bị đình chỉ trong ngày thi đầu (năm trước 25 TS), khiển trách bốn, cảnh cáo một và hai TS không được dự thi do đến muộn; không có cán bộ bị xử lý kỷ luật. Vẫn “chết” vì điện thoại TS Lê Trung Đạo, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Tài chính-Hải quan, cho biết: “Buổi chiều thi môn Toán, dù điện thoại di động đã tắt nguồn nhưng TS vẫn mang vào phòng thi. Cán bộ coi thi nghi ngờ nên lập biên bản đình chỉ thi. Còn một TS khác bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi”. Tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, một TS cũng bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi.