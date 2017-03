Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên: Nghiêm túc, vắng phao!

Chiều qua, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết kết thúc ngày thi đầu tiên có 4.663 thí sinh (TS) bỏ thi, chiếm tỉ lệ 0,41% so với TS đăng ký; có 27 TS làm bài chậm quá thời điểm tính giờ; 42 TS bị tai nạn giao thông không thể dự thi; 397 em bị ốm không thể dự thi. Ngoài ra, ngày thi đầu tiên cũng đình chỉ 34 TS.

TP.HCM: Hơn 600 thí sinh bỏ thi

Sáng 2-6, trước giờ mở đề thi môn văn tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Quang Khải, quận 11 xảy ra sự cố nhỏ mất điện vào lúc 7 giờ 15. Sự cố đã được khắc phục sau đó năm phút nên không ảnh hưởng đến việc làm bài thi của TS.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, TP.HCM chỉ có một TS hệ giáo dục thường xuyên vi phạm quy chế mang tài liệu vào phòng thi. Một TS hệ THPT đi muộn 16 phút nên không được dự thi. Không có giám thị vi phạm quy chế.

Giải thích về việc trùng hợp đề thi văn thử của Sở và đề của Bộ GD&ĐT về câu “phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi”, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có sự rò rỉ đề hay lộ đề.

Kết thúc thi môn văn, có 32 TS hệ THPT bỏ thi, môn hóa có 38 TS bỏ thi không lý do. Hệ giáo dục thường xuyên môn văn có 321 TS bỏ thi, môn hóa có 358 TS bỏ thi.

Giám thị phổ biến cách làm bài trắc nghiệm cho TS hệ giáo dục thường xuyên tại Hội đồng thi Trường THPT Gò Vấp.

Hà Nội: 164 TS vắng mặt

Sau ngày thi đầu tiên có 198 TS bỏ thi, sáu TS bị tai nạn giao thông và một TS bị đình chỉ thi do mang tài liệu tại Hội đồng thi Trường Ngô Quyền, Ba Vì.

Được biết, kỳ thi này Hà Nội huy động 405 thanh tra. Sở GD&ĐT bố trí 20 đoàn thanh tra lưu động, ba đoàn thanh tra đột xuất do ba phó giám đốc Sở phụ trách. Lực lượng này được bố trí để kiểm tra 100% hội đồng thi và thanh tra ít nhất một lần mỗi điểm thi. Đặc biệt, với các điểm nóng như những nơi có khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm không an toàn, dễ xảy ra sự cố…, thanh tra sẽ kiểm tra nhiều lần và yêu cầu thanh tra cắm chốt tại điểm thi đó phải liên tục báo cáo về Sở.

Nghệ An: Đình chỉ hai TS mang tài liệu vào phòng thi

Nghệ An có hai TS dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế, mang tài liệu vào phòng thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, 159 TS bỏ thi. Có 17 TS bị ốm đột xuất. Bốn TS ở TP Vinh và huyện Anh Sơn, Nghi Lộc (Nghệ An) bị tai nạn giao thông. Trong đó, TS Nguyễn Văn Ngọc dự thi ở Hội đồng thi Trường THPT Nghi Lộc 5 (Nghi Lộc) bị tai nạn chấn thương nặng phải đưa đến BV Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Quảng Bình: Một giáo viên bị tai nạn giao thông chết

Sở GD&ĐT Quảng Bình đã điều động 1.610 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và 80 cán bộ làm công tác thanh tra thi. Trong buổi thi đầu tiên đã có 53 TS bỏ thi. Hội đồng thi Quảng Trạch đã có sáu giám thị vắng mặt.

Trước giờ khai mạc, thầy giáo Hà Thanh Lãm (tổ trưởng tổ bộ môn vật lý Trường THPT Lê Trực, huyệnTuyên Hóa) khi trên đường đến Hội đồng coi thi Trường THPT số 1 Quảng Trạch làm nhiệm vụ thì bị tai nạn giao thông và chết tại chỗ.

Thừa Thiên-Huế: 44 TS bỏ thi

Thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến nhiều TS ở tỉnh Thừa Thiên-Huế mệt mỏi, tuy nhiên cả 31 hội đồng thi đều không bị cắt điện nên không có TS nào bị ngất xỉu như mọi năm. Riêng những em ở Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Cư Trinh đã được hỗ trợ nhà trọ miễn phí.

Kết thúc ngày thi đầu tiên có 44 TS bỏ thi không có lý do, trong đó 34 TS THPT và 10 TS hệ bổ túc.

Đà Nẵng: Đề ngữ văn trùng với đề thi thử

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng Nguyễn Minh Hùng cho biết đề thi môn ngữ văn có những nội dung đã được Sở GD&ĐT Đà Nẵng ra trong đề thi thử trước đó.

Cụ thể, ở câu 1 (nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn M. Sô-lô-khốp) và câu 3a (phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi) trong đề thi của Bộ GD&ĐT trùng khớp với đề mà Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã ra thi thử ngày 10-4. Ở đề thi của khối giáo dục thường xuyên, tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành cũng đã được ra trong đề thi thử.

Quảng Ngãi: Một giám thị đột quỵ tử vong

Thầy giáo Dương Văn Phương (42 tuổi), giáo viên Trường THPT Lý Sơn, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), được phân công vào huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) để coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Sơn Tịnh 1 đã tử vong do đột quỵ. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2-6, thầy giáo Phương cảm thấy khó thở, tức ngực, sau đó được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước đó, hai TS ở tỉnh này cũng tử vong do tai nạn giao thông.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Ba Tơ (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) có sáu TS bỏ thi. Tại Hội đồng thi Trường THPT huyện Lý Sơn, hai máy phát điện được đưa vào hoạt động, giảm áp lực nắng nóng cho con em đất đảo làm bài thi.

Quảng Nam: Một TS bị tai nạn

Quảng Nam có 152 TS bỏ thi, trong đó tám trường hợp bị ốm trước ngày thi. Đã có một trường hợp vi phạm quy chế thi nên bị đình chỉ thi tại buổi thi môn hóa học. Em Nguyễn Thị Anh Nguyệt (học sinh Trường Nguyễn Hiền, Duy Xuyên) trên đường đi thi bị tai nạn giao thông gẫy tay.

Khánh Hòa: 119 TS bỏ thi

Có 119 TS bỏ thi (29 TS THPT, 90 TS hệ giáo dục thường xuyên), trong đó có một trường hợp bị tai nạn giao thông ở Hội đồng thi Trần Hưng Đạo. Hiện tại chưa có trường hợp nào bị đình chỉ thi.

An Giang: 65 TS bỏ thi

Ngày thi đầu tiên 2-6, tất cả điểm thi diễn ra an toàn và nghiêm túc, không TS nào vi phạm quy chế thi. Chỉ có 65 TS bỏ thi không lý do, trong đó hệ giáo dục thường xuyên chiếm 37 TS. Nhiều TS cho hay đề thi của cả hai môn ngữ văn và hóa học đều cho vừa sức học và nằm trong chương trình.

Tại tỉnh Đồng Tháp có 15.609 TS dự thi và nhìn chung cũng diễn ra nghiêm túc.

Điều kiện đặc cách miễn thi TS Trần Tuấn Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT dân lập Trương Vĩnh Ký,TP.HCM bị gãy tay băng bột trước kỳ thi hơn 10 ngày, không thể dự thi được, có làm đơn đề nghị Sở đặc cách nhưng Sở đã từ chối. Cô Dương Thị Tam, Phó Hiệu trưởng trường này, cho biết đến ngày thi, Tuấn Anh vẫn đến thi bình thường nhưng không thể viết bài được, chủ tịch hội đồng thi yêu cầu nhà trường đưa một học sinh lớp 11 ngồi gần Tuấn Anh chép bài giùm. Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) ngày đầu tiên có ba TS nghỉ do bị ốm nặng, phải nhập viện và đã có đơn của gia đình. Theo quy chế, ba TS này sẽ được miễn thi tốt nghiệp. Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung (Hà Đông) có bốn trường hợp phụ huynh đã mang đơn đề nghị và giấy nằm bệnh viện của con gửi hội đồng thi xin đặc cách thi tốt nghiệp. Hiện hội đồng coi thi đang xem xét và hoàn thiện hồ sơ để giải quyết cho bốn TS này. Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, việc đặc cách thi tốt nghiệp sẽ áp dụng với những đối tượng: Với TS bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; TS bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại. Những TS này sẽ được đặc cách trong điều kiện điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên; xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

NHÓM PHÓNG VIÊN