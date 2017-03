Ngày thi ĐH đầu tiên, đợt 2: Chỉ khoảng 66% thí sinh ứng thí

Đề thi toán khối A không bị lộ Chiều qua, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng vụ Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết ngay khi có thông tin về việc lộ đề thi môn toán khối A, Bộ đã phối hợp với Trung tâm An ninh mạng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội khoanh vùng, xác minh đối tượng đã đưa hai đề toán trùng với hai ý trong hai câu của đề thi môn toán lên website http://www.toanthpt.net. Qua xác minh, Trung tâm an ninh mạng cho biết ngày 21- 6 nickname Phú Khánh có đưa lên Diễn đàn Toán trung học Việt Nam đề thi (dự đoán) nhưng các câu hỏi của các đề thi dự đoán trên đều không có câu nào trùng với đề thi môn toán khối A (tổ chức sáng 4-7). Cho đến ngày 3-7, Phú Khánh vẫn chưa chèn thêm các câu có trong đề thi vào trang này. Như vậy, hai câu trùng với đề thi được thêm vào sau khi đề thi đã được công bố. Để có thêm bằng chứng chứng minh nickname Phú Khánh (website http://www.toanthpt.net) đã tung tin thất thiệt về việc lộ đề, Bộ GD&ĐT đã đề nghị cơ quan công an thông qua các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và làm rõ danh tính, động cơ, cũng như lời khai của người có nickname Phú Khánh. Được biết, tối qua công an đã triệu tập Nguyễn Phú Khánh, chủ nhân nickname Phú Khánh để lấy lời khai của người này về mục đích của việc gây nhiễu thông tin nêu trên. BẢO PHƯỢNG