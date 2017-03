Ngày thứ hai thi tốt nghiệp THPT: Chỉ 28 thí sinh bị đình chỉ thi

Theo thống kê từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT, kết thúc ngày thi thứ hai có thêm 528 thí sinh (TS) bỏ thi; tám TS làm bài chậm quá thời điểm tính giờ; 10 TS bị tai nạn giao thông phải bỏ thi và 143 TS bị ốm không thể dự thi. Cán bộ coi thi phải đình chỉ 28 TS vì đã vi phạm quy chế thi, chủ yếu do mang tài liệu vào phòng thi. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT, nhận xét: “Điều mừng nhất là sau hai ngày thi, không hề xảy ra sự cố về giám thị vi phạm quy chế thi hay hội đồng mất, thiếu đề thi”.

Hà Nội: Phát hiện một trường hợp thi hộ

Ngay khi kết thúc ngày thi tốt nghiệp thứ hai, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho biết đã phát hiện một vụ thi hộ cho TS tự do tại Hội đồng thi Giáo dục thường xuyên huyện sóc Sơn. Số TS bỏ thi đã nhiều hơn ngày đầu tiên 13 em với 211 TS, một TS bị tai nạn giao thông không thể tiếp tục thi. Không có TS nào bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, khi cầm theo Atlat, TS không được ghi chú bất cứ thông tin, ký hiệu gì vào đó. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, tại Hội đồng thi Trường THPT Cầu Giấy, nhiều TS đã lách được luật khi ghi được thông tin vào Atlat địa lý bằng... bút bi hết mực và bút chì kim nhưng lại không “trúng tủ”!

Các thí sinh vui mừng sau khi hoàn tất bài thi tại Hội đồng thi trường Lê Hồng Phong (TP.HCM). Ảnh: HTD

Thừa Thiên-Huế: “Mưa vàng” giúp TS giải nhiệt

Hôm qua (3-6), Huế có mưa rào nhẹ, thời tiết mát mẻ đã giúp các TS bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái. Nhiều xe lưu động đi quảng cáo chương trình xiếc, ca nhạc với âm thanh lớn không được đi qua những con đường có hội đồng thi vì sợ TS bị phân tâm. Đội ngũ phát tờ rơi cũng phải “ngậm ngùi” dạt đi vì lực lượng an ninh cấm phát trước cổng trường. Kết thúc hai ngày thi, không có TS, giám thị nào bị xử lý vì vi phạm quy chế thi.

Đà Nẵng: Nhiều TS quên Atlat địa lý

Sáng 3-6, sau khi được giám thị phát đề thi môn Địa lý, các TS tại một số hội đồng thi ở Đà Nẵng đứ người vì không mang theo Atlat địa lý. Các hội đồng thi Trường THPT Phan Châu Trinh, THCS Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Nguyễn Trãi… có hàng trăm thí sinh bỏ quên Atlat ở nhà vì khinh suất. Nhưng hầu hết các em đều hoàn thiện bài thi của mình bởi đề thi năm nay khá dễ và không đánh đố ở phần vẽ sơ đồ. Theo con số thống kê của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, trong ngày thi thứ hai này chỉ có ba TS vắng mặt.

Tại Quảng Ngãi, nếu trong ngày thi đầu tiên, TS mãn nguyện với bài làm của mình thì ở ngày thi thứ hai, nhiều TS than khó. Tuy nhiên, nhiều TS “cứng” ở khối C thì cho rằng đề thi môn Lịch sử và Địa lý không khó nhưng sẽ không có điểm cao nếu TS không cẩn thận và không có kiến thức xã hội cũng như kiến thức lịch sử vững vàng. Theo Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quảng Ngãi, trong hai ngày thi đầu tiên, tỉnh Quảng Ngãi không có TS nào bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến thi cử (trước ngày diễn ra thi cử có hai TS chết do tai nạn giao thông).

Bình Định: Một TS bị chấn thương sọ não

Đến chiều ngày thi thứ hai, tỉnh Bình Định đã có 34 TS bỏ thi. Trong đó có TS Lê Thị Hoa (thi tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Trong, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị chấn thương sọ não. Chiều 2-6, trên đường về nhà sau khi thi xong, em Hoa bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não. Hiện em đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại Phú Yên, đến chiều 3-6, hệ THPT đã có 68 TS bỏ thi, riêng hệ giáo dục thường xuyên có 32 TS vắng mặt. Sau khi kết thúc môn thi Địa lý, nhiều TS thở phào nhẹ nhõm vì đề thi tương đối nhẹ nhàng, vừa sức với TS. Đầu giờ thi buổi chiều, dù trời mưa rất to, các hội đồng thi bị mất điện hơn 30 phút nhưng không làm ảnh hưởng đến tâm lý làm bài của TS.

TP.HCM: Nghiêm túc, ít TS vi phạm

Theo ghi nhận của phóng viên tại các hội đồng thi của TP.HCM, một số hội đồng thi sau khi mở đề thi, tính giờ làm bài vẫn có hiện tượng cán bộ trong khu vực thi vô tư ra vào khu vực ngoài hội đồng thi. Cụ thể, tại Hội đồng thi Trường THCS Chu Văn An, quận 11, sau khi bóc đề thi môn sử, một cán bộ hội đồng này vô tư đi ra ngoài khu vực thi hơn 30 phút sau đó trở vào. Tại Hội đồng thi Trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Thạnh), mặc dù các giám thị đã bóc đề gần 10 phút nhưng vẫn nhộn nhịp người ra vào. Anh Trần Thái Bảo, phụ huynh một TS, cho biết: “Sau khi thi được 10 phút, bảo vệ mở cửa chạy ra ngoài gọi thức ăn vào hội đồng thi. Hơn 10 phút sau, hai nhân viên của nhà hàng đến gõ cửa đưa cơm vào rất thoải mái. Đến 8 giờ 5, lại có thêm nhân viên nữ của nhà hàng mang thêm thức ăn vào hội đồng thi”.

Theo ông Sơn, Sở ghi nhận phản ánh trường hợp này. Tại mỗi hội đồng thi có lực lượng phục vụ cho công tác thi, họ vẫn đeo bảng tên nhưng ra vào khu vực thi vô lối, không theo yêu cầu của chủ tịch hội đồng thi là vi phạm.

Kết thúc ngày thi thứ hai, TP.HCM có bảy TS hệ THPT bỏ thi, hệ giáo dục thường xuyên có 42 TS bỏ thi. Một TS bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Một TS đi trễ và một TS bị tái phát bệnh ung thư xương nên phải nhập viện, dừng thi.

Tại Cần Thơ, theo ông Võ Minh Lợi - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, trong ngày thi thứ hai, có 73 TS không tham gia dự thi. Cũng trong ngày thi thứ hai, có hai TS hệ giáo dục thường xuyên vi phạm quy chế thi.

Tại An Giang, một TS hệ giáo dục thường xuyên bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Tại Đồng Tháp, có hai TS hệ giáo dục thường xuyên bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi sau hai ngày thi. Còn ở Hậu Giang, hai TS hệ giáo dục thường xuyên bị đình chỉ thi do chuyền giấy nháp cho nhau.

Hôm nay (4-6), các TS thi hai môn còn lại gồm Toán và Ngoại ngữ (hoặc Vật lý).

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: Trường hợp TS Phùng Thị Kim Chi, học sinh Trường THPT Thủ Đức, mắc bệnh ung thư xương tái phát Sở sẽ xem xét đặc cách với điều kiện học sinh này phải có hạnh kiểm và học lực năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên và phải có giấy xác nhận của bác sĩ bệnh em không thể tiếp tục dự thi. Một TS ở Hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên-Huế xin phép nghỉ thi vì kiệt sức trong quá trình ôn thi. Hiện tại, TS này đang được điều trị tại BV Trung ương Huế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, cho biết Sở sẽ xem xét đặc cách cho TS này vì hiện tại tình hình sức khỏe của em đang rất yếu, không thể tham gia các buổi thi còn lại. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT, nhắc lại chậm nhất đến ngày 18-6, các đơn vị sơ duyệt kết quả tốt nghiệp, công bố kết quả tạm thời của kỳ thi; trước ngày 25-6 sẽ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho TS.

NHÓM PHÓNG VIÊN