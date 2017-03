Ngày thứ hai thi tốt nghiệp THPT: Đề thi vừa sức học sinh

Trộm tiền và điện thoại của thanh tra Bộ Trưa 3-6, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1981) và Nguyễn Quang Đồng (SN 1988, đều trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) trộm 16 triệu đồng cùng sáu chiếc điện thoại của đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT đang thanh tra thi tốt nghiệp tại TP Vinh. Trước đó, chiều 1-6, Hồng và Đồng cùng Phạm Xuân Hồng (16 tuổi, trú xã Hiến Sơn) đã đột nhập vào phòng 201, khách sạn Phương Bắc (phường Hà Huy Tập, TP Vinh), nơi đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT nghỉ tại đây. Hiện Xuân Hồng đang bỏ trốn. Đ.LAM Phú Yên: Tư tiện thu tiền giữ xe của thí sinh Nhiều thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường THCS Ngô Quyền, TP Tuy Hòa (Phú Yên) khi gửi xe trong trường rất bất bình khi bị những người giữ xe tại hội đồng thi này tự tiện thu tiền giữ xe với giá 1.000 đồng/chiếc xe đạp, 2.000 đồng/chiếc xe máy. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THCS Ngô Quyền, nói rằng rất bất ngờ trước sự việc trên và sẽ kiểm tra, xử lý. T.VIỆT Quạt tường rơi gây hoảng hốt! Sáng qua (3-6), tại phòng thi số 80, Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Huế) đã xảy ra sự cố hy hữu khi chiếc quạt treo tường đang chạy đột nhiên bị rụng cánh, rơi ầm xuống nền nhà. Rất may chiếc quạt rơi đúng điểm trống, không có thí sinh nào ngồi. Tuy nhiên, chiếc quạt rơi vào đúng lúc thí sinh đang làm bài thi môn địa lý khiến nhiều thí sinh trong phòng thi hốt hoảng, lo sợ. N.LINH Làm bài không được, xé bài thi, bẻ bút, bỏ thi! Tại Hội đồng thi Sơn Hà (Quảng Ngãi), khoảng 15 phút trước khi kết thúc giờ thi môn địa lý, thí sinh Đinh Văn Cốt (huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) không làm được bài đã xé nát bài thi, bẻ bút, lao ra cửa sổ tầng hai, trèo qua hàng rào cao 1,5 m. Do tình huống bất ngờ, giám thị không đuổi theo được nên thí sinh đã thoát được ra ngoài. Được biết, đây là thí sinh tự do, thi từ năm 2006 đến nay đều trượt! TN