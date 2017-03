Nghệ An: 28 học sinh chết đuối trong đầu hè

Sau đó, em Giang bị sụp xuống hố nước sâu khiến em bị đuối nước, mất tích. Được biết hoàn cảnh gia đình em Giang thuộc diện hộ nghèo.

Như vậy từ đầu mùa hè 2015 đến nay, ở tỉnh Nghệ An có tới 28 trẻ em, học sinh chết đuối và một nữ sinh đang mất tích do đuối nước. Ngày 9-6, ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, yêu cầu cơ quan chức năng đẩy mạnh phòng, chống đuối nước trẻ em.

ĐẮC LAM