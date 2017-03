Nghệ An: Bó bột vẫn đi thi tốt nghiệp

Cùng với gần 1 triệu thí sinh trong cả nước, sáng nay, 42.300 học sinh khối 12 tại Nghệ An đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.



Sáng nay, tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức lễ khai mạc trọng thể kỳ thi quan trọng này. Trước đó, vào ngày hôm qua, các Hội đồng coi thi đã tổ chức học quy chế coi thi cho giám thị và các thí sinh, đồng thời chỉnh sửa các sai sót trong hồ sơ của các em học sinh tham dự kỳ thi này.



Tại Hội đồng coi thi Trường THPT Con Cuông có 673 thí sinh thì 142 em là học sinh Trường THPT Mường Quạ, có nhà cách khá xa địa điểm thi. Một mặt, Ban Chỉ đạo thi của huyện đã phối hợp với cha mẹ các em, vận động các em ở lại khu nội trú của Trường THPT Con Cuông trong suốt mấy ngày thi. Mặt khác, giao xã Môn Sơn cử lực lượng dân quân tự vệ túc trực tại khu vực đập tràn nằm trên đường các em đi thi để đề phòng tình huống trời mưa to, bảo đảm cho các em qua đập an toàn.



Ông Vi Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thi huyện Con Cuông cho biết: “Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng-Thủy văn Trung ương, trong các ngày diễn ra kỳ thi, vùng miền Tây Nghệ An sẽ có lũ tiểu mãn, do đó huyện đã chuẩn bị phương án dự phòng, bố trí lực lượng túc trực ở những nơi cần thiết. Đến chiều ngày 30/5, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, được đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao”.







Phát giấy thi cho thí sinh

Một thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên) làm bài với 1 chân bị gãy.

Theo Hoàng Lam (DT)



Ở Hội đồng coi thi Trường THPT Tương Dương đã xảy ra sự cố không đáng có nhưng khắc phục được ngay. Đến lúc vào họp hội đồng coi thi sáng 1/6 thì phát hiện thiếu 7 giám thị so với yêu cầu cần có. Việc thiếu giám thị là do lỗi kỹ thuật trong lúc làm thủ tục điều động. Ngay sau khi Chủ tịch HĐCT báo cáo, số lượng giám thị thiếu đã được bổ sung kịp thời.Chiều qua 1/6 ở Kỳ Sơn trời mưa to. Hai phòng thi của Hội đồng coi thi Trường THPT Kỳ Sơn bị dột khá nặng. Sau khi kiểm tra, Hội đồng coi thi phát hiện một số hồ sơ của thí sinh bị sai sót. Thành viên Ban Chỉ đạo thi của tỉnh có mặt tại đây đã trực tiếp chỉ đạo trường sở tại và Hội đồng coi thi cùng tập trung lực lượng xử lý. Đến 21 giờ ngày 1/6, hai tồn tại nói trên được khắc phục xong.Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nghệ An đã thành lập 90 Hội đồng coi thi tại 59 cụm thi với sự tham gia của hơn 42.300 thí dinh, trong đó, huyện Quỳnh Lưu là đơn vị có 9 hội đồng coi thi, nhiều nhất tỉnh. Để đảm bảo công tác coi thi, ngành chức năng đã huy động gần 6.200 cán bộ giáo viên, lực lượng công an, bảo vệ, y tế làm nhiệm vụ coi thi, bảo vệ và phục vụ thi. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Văn học.Tại Hội đồng thi Trường THPT Cù Chính Lan, do vừa trải qua cuộc phẫu thuật ghép gan nên em Hồ Tuấn Anh (học sinh lớp 12D, Trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Quỳnh Lưu) không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp này. Hội đồng coi thi và gia đình cùng Sở GD-ĐT Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ đề nghị miễn thi tốt nghiệp cho em Hồ Tuấn Anh. “Hồ sơ đã hoàn tất và được gửi đi, chúng tôi đang đợi ý kiến của Bộ GD-ĐT”, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT, thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Nghệ An cho biết.Tại Hội đồng thi Trường THPT Thái Lão có thí sinh Nguyễn Thị Ánh Ngọc bị tai nạn trước ngày thi. Hội đồng coi thi đã cử cán bộ giúp em vào phòng thi và tạo điều kiện thuận lợi, bố trí chỗ ngồi hợp lý để em thoải mái khi làm bài thi.