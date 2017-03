Nghệ An: Các trường có thể điều chỉnh giờ học để tránh nắng nóng

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian vừa qua, đặc biệt là rơi vào thời điểm ôn thi cuối năm học đã gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập của các em học sinh (HS). Trước tình trạng này, Sở GD-ĐT Nghệ An đã cho phép các trường học trên địa bàn tùy theo điều kiện thời tiết và chương trình học tập cơ sở mình để điều chỉnh giờ học cho phù hợp. Buổi sáng có thể học sớm hơn 30 phút, buổi chiều muộn hơn 30 phút so với quy định để tránh nắng nóng cho các em HS.



Bên cạnh đó, các trường học phải luôn luôn nhắc nhở HS đội nón, mũ rộng vành khi đi học, mang theo nước uống đầy đủ, hợp vệ sinh đề phòng say nóng, say nắng; Không tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài trời vào lúc nắng nóng, các sinh hoạt như thể dục, thể thao… phải thực hiện trong bóng mát. Giáo viên chủ nhiệm cần lưu ý cha mẹ HS quan tâm những em có sức khỏe yếu, nhất là HS mầm non, tiểu học. Y tế trường học của các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thuốc men, nước chanh đường, trà gừng… để kịp thời xử lý khi xảy ra tình trạng HS bị say nắng, say nóng.





Theo Hoàng Lam ( DT)