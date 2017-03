Nghệ An đại thắng trong Cuộc thi Olympic 'Tài năng Tiếng Anh'

Trong cuộc thi này, không chỉ 6/6 thí sinh của Nghệ An tham gia đều đoạt giải mà hai em trong số đó đã vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc khác để giành giải Nhất cuộc thi này.

Ông Nguyễn Hoàng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng đoàn Nghệ An tham gia cuộc thi tự hào cho biết: Sáu thí sinh của Nghệ An được tuyển chọn từ các các trường tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh tham gia cuộc thi và cả sáu em đều đoạt giải. Trong đó có hai giải nhất, hai giải nhì và hai giải khuyến khích.



Lễ khai mạc cuộc thi lần thứ III, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã chính thức diễn ra tại TP Đà Nẵng vào sáng ngày 22-3. Tại đây, 16 đoàn của các Sở GD&ĐT với hơn 100 học sinh các khối lớp 5, 9, 11 đã cùng tham dự tranh tài.



Tham gia cuộc thi này, các thí sinh tranh tài ở ba nội dung, bao gồm: What’s the topic? Đưa ra chủ đề chung của các hình ảnh; Are you a good communicator? Xử lý các tình huống giao tiếp qua việc xem các video tình huống; Who’s the best orator? Hùng biện theo chủ đề và trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo.

Đây là năm thứ ba cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” được Bộ GD&ĐT tổ chức trên quy mô toàn quốc. Kỳ thi tổ chức tại ba khu vực: miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, miền Nam.

Cuộc thi Olympic "Tài năng Tiếng Anh" là một trong những sân chơi sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông.