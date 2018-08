Nghệ An đang 'thừa' 1.000 giáo viên

Bà Nguyễn Thị Kim Chi- Giám đốc SỞ GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết từ năm 2015 đến nay, ngành Giáo dục Nghệ An đã tinh giảm được 1.800 cán bộ, giáo viên.



Quang cảnh buổi họp báo triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019.

Những ngày qua và hiện nay tại các huyện miền núi Nghệ An đang xảy ra lũ lụt khiến nhiều trường học bị ngập, hư hỏng, học sinh đến trường sẽ gặp khó khăn. Do đó, cần sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ học sinh và các trường học bị ảnh hưởng nặng do thiên tai, mua lũ.



Trả lời câu hỏi về việc có một số huyện ở Nghệ An thừa giáo viên THCS nên đã thuyên chuyển giáo viên THCS xuống dạy bậc tiểu học, Gám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng: "Vấn đề luân chuyển giáo viên, thuyên chuyển, điều động giáo viên, theo quan điểm của Sở GD&ĐT Nghệ An là cần thiết và đúng.

Xét về việc đáp ứng các tiêu chí, đối với giáo viên bậc tiểu học thì chuẩn đào tạo, chuẩn nghề nghiệp là từ trung cấp sư phạm trở lên. Tuy nhiên, khi luân chuyển, thuyên chuyển phải tuân thủ các quy định của các cấp có thẩm quyền, theo nguyên tắc chung, đảm bảo nguyện vọng cá nhân và cân đối đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong quá trình thực hiện chuyển giáo viên THCS xuống dạy bậc tiểu học, một số huyện thiếu sự công bằng khách quan. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phổi hợp với các địa phương, cấp quản lý để giải quyết vấn đề trên. Hiện Nghệ An có hơn 1.000 giáo viên dôi dư, trong đó chủ yếu ở bậc THCS do số lượng học sinh giảm.