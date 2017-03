Nghệ An: Gần 800 học sinh bỏ học sau hè

Tính đến ngày 24/8, tỉnh Nghệ An có 786 học sinh bỏ học sau dịp nghỉ hè. Cụ thể bậc tiểu học có 22 học sinh, bậc THCS có 416 học sinh và bậc THPT có 348 học sinh bỏ học. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học sau hè chủ yếu là do học kém (681 em), gia đình khó khăn (420 em), 128 em học sinh bỏ học vì đường đến trường quá xa và 90 học sinh bỏ học vì những lý do khác.





Trước tình hình đó, Sở GD-ĐT Nghệ An đã triển khai các biện pháp nhằm vận động các em sớm trở lại trường. Trong đó tập trung vào nhóm giải pháp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh vận động học sinh. Sở cũng yêu cầu các trường có học sinh bỏ học tập trung sà soát đối tượng bỏ học, phân tích rõ các nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ cho từng đối tượng cụ thể.





đi học phải đi bộ hơn 10km. (Ảnh: Nguyễn Duy) Học sinh miền núi huyện Tương Dươngđi học phải đi bộ hơn 10km. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Bên cạnh đó, các trường phải nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoặc động giáo dục nhằm thu hút học sinh đến lớp; Phối hợp với các đoàn thể, Hội khuyến học tổ chức vận động hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng hỗ trợ học sinh nghèo, thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh; Mở các lớp bổ túc văn hóa cho các em học sinh không đủ điều kiện theo học chương trình phổ thông.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện thành thị, Ban giám hiệu các trường phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, giáo viên trong việc vận động học sinh trở lại trường.

Trong năm học 2010-2011, toàn tỉnh Nghệ An có gần 2.000 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT bỏ học. Nguyên nhân khiến các em bỏ học là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phần lớn trong số đó thuộc các huyện miền núi và các huyện nông thôn nghèo. Trong đó, học sinh bậc THPT bỏ học nhiều nhất với hơn 1.130 em, THCS 600 em, tiểu học 16 em.