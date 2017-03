Nghệ An: Hạn chế tổ chức hội nghị trong những ngày thi tốt nghiệp THPT

Ngày 22/5/2012, ông Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã ký Công điện số 05 - CĐ/TU nội dung như sau:



Công tác thi và tuyển sinh năm 2011 ở Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước tạo được niềm tin trong nhân dân. Tuy vậy, một số nơi vẫn để xảy ra hiện tượng vi phạm quy chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi tuyển của một số cấp uỷ chưa được quan tâm đúng mức, một số địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hội đồng coi thi còn chậm, có nơi chưa chu đáo...



Để tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thi và tuyển sinh năm 2012 theo tinh thần cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ:



Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác thi và tuyển sinh; chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác thi tuyển, làm cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng ngành Giáo dục và Đào tạo bảo đảm các kỳ thi và tuyển sinh được diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.



Hạn chế tổ chức các hội nghị trong những ngày thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT để tập trung chỉ đạo các kỳ thi.



UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã về công tác thi tuyển; tổ chức ký cam kết trách nhiệm không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong thi tuyển.



Các cấp uỷ đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời công điện này. Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi, các huyện, thành, thị uỷ tổng hợp tình hình, báo cáo nhanh về Thường trực Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).





