Nghệ An: Hơn 30 trường học thu sai quy định

Nhiều trường học ở Nghệ An thu sai quy định và Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu phải hoàn cảnh các khoản thu sai trả lại cho học sinh và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc những người liên quan.



Sở GD-ĐT Nghệ An đã thành lập 5 đoàn thanh tra, tổ chức thanh tra công tác thu chi đầu năm học 2011-2012 tại 113 cơ sở giáo dục thuộc 15 huyện, thị xã và Thành phố Vinh. Việc này nhằm tăng cường vai trò quản lý và giám sát thu chi tại các cơ sở GD-ĐT; chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học 2011-2012, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước và nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục.



Qua kiểm tra, các đoàn thanh tra đã phát hiện có 31 trường vi phạm các lỗi: Thu vượt mức quy định, tự đặt ra các khoản thu ngoài quy định, đặt mức để thu hoặc thu theo kiểu cào bằng trong việc vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học.



Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị có vi phạm phải tổ chức hoàn trả các khoản thu không đúng quy định cho học sinh, phụ huynh; tổ chức kiểm điểm, phê bình đối với hiệu trưởng các trường có vi phạm. Đặc biệt, giám đốc Sở yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật phù hợp đối với những đơn vị có sai phạm lớn.





Theo Nguyễn Duy ( DT)