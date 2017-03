Nghệ An: Hơn 5.800 giáo viên mầm non vào biên chế

Các giáo viên này sẽ được nhận lương theo ngạch bậc và các chế độ kèm theo lương từ tháng 10/2011. Ngoài ra, các giáo viên này còn được truy lĩnh chế độ trong biên chế tháng 9/2011.



Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi, đây là số lượng giáo viên mầm non (MN) được vào biên chế lớn nhất từ trước tới giờ (tính từ đầu năm 2011- tháng 9/2011). Các giáo viên này đều phải đạt 3 điều gồm: Phẩm chất đạo đức tốt; có hợp đồng lao động với Trường hoặc huyện và đã được hưởng lương ngân sách Nhà nước; tham gia đóng bảo hiểm.



Trước đó, căn cứ Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 7/1/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND.VX về việc chuyển đổi loại hình trường MN bán công.



Theo đó, có 37 trường MN bán công khu vực 2 miền núi được chuyển thành trường công lập; 296 trường MN bán công, Trường MN Nghi Phú và Trường MN Làng Sen chuyển thành trường công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động; 16 trường MN công lập trọng điểm và 20 trường MN bán công khác có điểu kiện chuyển thành trường công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động.



Vào thời điểm tháng 1/2011, Nghệ An có 10.684 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang giảng dạy ngành học MN; trong đó mới có 2.571 người trong biên chế nhà nước. Đến thời điểm này, Nghệ An có 509 trường MN, trong đó có 6 trường dân lập và 7 trường tư thục, còn lại đều là trường công lập (kể cả công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động).





Theo Nguyễn Duy (Dân trí)