Nghệ An: Hơn 900 giáo viên nháo nhác vì bảng điểm

Từ giữa tháng 9/2011, tỉnh Nghệ An đã có quyết định sẽ đưa 5.800 giáo viên (GV) mầm non vào biên chế chính thức. Theo đó, các GV được ký hợp đồng biên chế phải đảm bảo ba điều kiện: Đạt chuẩn đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt; đã có hợp đồng lao động với trường, xã hoặc huyện ký nhưng đã được hưởng lương hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và đã tham gia đóng bảo hiểm.



Nhận được thông tin trên, một số huyện bắt đầu triển khai công việc. Đi đầu trong việc làm này là ngành giáo dục huyện Yên Thành. Ngày 6/10 vừa qua, Phòng GD-ĐT huyện Yên Thành chính thức phổ biến quy chế xét duyệt vào biên chế cho các GV mầm non trên địa bàn gồm các hệ như trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ được nhân hệ 20 và yêu cầu tất cả các giáo viên phải nộp bảng điểm trong ngày 7/10.



Với yêu cầu đó, gần 1.000 GV mầm non của huyện Yên Thành mới tá hỏa đi tìm bảng điểm. Họ đã vào nơi mình trước đây đi học để xin lại bảng điểm. Và dĩ nhiên, các GV vốn là sinh viên các khóa 1, 4B hệ trung cấp và các khóa học trước năm 2001 tại Trường CĐ Sư phạm Nghệ An mới té ngửa khi biết rằng bảng điểm ghi kết quả học tập của mình giờ đã bị thất lạc.







Hàng trăm giáo viên mầm non huyện Yên Thành (Nghệ An) lo lắng vì không có bảng điểm.

Hàng trăm giáo viên mầm non huyện Yên Thành (Nghệ An) lo lắng vì không có bảng điểm.

Theo Nguyễn Duy (DT)



Nhiều GV ăn ngủ không yên, đành phải ăn chực nằm chờ Trường CĐSP Nghệ An tìm kiếm và giải quyết giúp. Ngày 11/10, nhiều GV khác vẫn phải cơm đùm cơm nằm, tụ tập tại Trường CĐ SP Nghệ An để chờ lấy kết quả học tập nhưng chưa biết đến khi nào mới được giải quyết. Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Từ ở xã Đức Thành nói như khóc: “Chúng tôi học khóa 1 hệ trung cấp mầm non, khi ra trường thì chỉ được phát tấm bằng tốt nghiệp mà không có bảng điểm. Giờ không có bảng điểm vì nhà trường nói là thất lạc. Chúng tôi chẳng biết làm thế nào nữa”.Hiện trong số đó vẫn còn rất nhiều GV khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự vì nhà trường làm thất lạc bảng điểm mà không biết hỏi ai.Hầu hết các GV trong diện này đều đã có thâm niên cống hiến hàng chục năm, có nhiều người chỉ còn dạy được vài năm nữa là về hưu nhưng Phòng GD huyện Yên Thành dựa chủ yếu vào kết quả học tập (nhân hệ số 20) trong khi thâm niên công tác chỉ được tính 1,5 điểm/1 năm. Điều này khiến các GV rất bức xúc. Cô Lê Thị Kim Thủy - GV mầm non xã Đô Thành lo lắng: “Tôi đi dạy đã 26 năm, được 39 điểm, nay bảng điểm học tập vẫn chưa tìm được, nếu theo quy định của Phòng GD Yên Thành thế là mấy chục năm cống hiến cho giáo dục của chúng tôi nay trở thành số không rồi”.Nhiều GV khác cũng không đồng tình với việc lấy kết quả học làm tiêu chí quan trọng nhất để xét duyệt biên chế mà không chú trọng đến thâm niên công tác… Trong khi đó cán bộ Trung tâm bồi dưỡng giáo viên Trường CĐ SP Nghệ An trong những ngày qua cũng đã tất tả cử cán bộ đi tìm bảng điểm cho các GV. Nhưng do thời gian quá lâu, trung tâm lại trải qua nhiều đợt tách nhập, chuyển đổi nên một số bảng điểm đã bị thất lạc.Trao đổi với PV chiều ngày 14/10, ông Trần Văn Thành - Trường Phòng GD huyện Yên Thành cho biết: “Hiện nay việc bảng điểm trong quy định là cần có. Nhưng trong thời điểm này, GV không có thì không thể bắt buộc được. Vì vậy, những GV nào không có bảng điểm thì làm tường trình, báo cáo để trình hội đồng xem xét. Còn nguyên tắc trong khi học xong thì phải có bảng điểm. Trong quy trình, trong văn bản bao giờ người ta cũng nói (ý nói phải có bảng điểm), nhưng khi thực hiện có những cái sơ suất xảy ra thì cần có tình huống xử lý hợp tình hợp lý hơn. Hiện chúng tôi vẫn chưa tuyển dụng, nhưng từ khi có quyết định của tỉnh thì yêu cầu các GV làm (có bảng điểm) và chúng tôi cũng không khắt khe gì về vấn đề này”.