Nghệ An: Một số hội đồng thi không có thí sinh nào đi thi

Chiều 4-7, nhiều thí sinh đang đứng chờ xe trước cổng Bến xe Vinh (TP Vinh, Nghệ An) để trở về nhà sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 trong nắng nóng, căng thẳng. Ảnh: ĐẮC LAM

Tại cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT Nghệ An trong tổng số hơn 12.400 thí sinh thì chỉ có 117 thí sinh dự thi môn Lịch Sử. Do vậy, một số hội đồng thi không có thí sinh nào thi môn Lịch Sử và một số hội đồng thi chỉ có 1 đến 3 thí sinh dự thi. Tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa có 375 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 1 thí sinh dự thi môn lịch sử. Tương tự, tại điểm thi Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) chỉ có duy nhất thí sinh Phạm Xuân Hải (trú xã Đại Thành, huyện Yên Thành) dự thi môn Lịch Sử.

Sáng 4-7, môn thi Lịch Sử tại cụm thi số 25 (Trường ĐH Vinh chủ trì) có hai thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT VTC (TP Vinh, Nghệ An) bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi.

Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015, tại Nghệ An có 7 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đó, môn Địa lý có 2 thí sinh bị đình chỉ thi tại điểm thi Trường THCS Hưng Dũng và điểm thi Trường ĐH Vinh do mang tài liệu vào phòng thi. Môn Văn tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An) có một thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi.

Ngoài ra, tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có một nữ thí sinh ngủ quên đến chậm 30 phút sau khi hiệu lệnh làm bài thi.

Tại điểm thi, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (huyện Diễn Châu, do Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì) có một bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi.

- Chiều 4-7, ngay sau khi kết thúc môn Sinh Học, hàng chục ngàn thí sinh và người nhà ở Nghệ An, Hà Tĩnh đổ xô trở về nhà. Do vậy, đoạn đường Nguyễn Du (trước cổng Trường ĐH Vinh) và đường Nguyễn Duy Trinh và đường Nguyễn Viết Xuân (trước trường ĐH Kỹ thuật Vinh) tắc nghẽn do xe đón thí sinh và phụ huynh trở nhà về quá đông. Lực lượng CSGT phải nỗ lực phân luồng tránh ách tắc giao thông.





Phụ huynh và thí sinh đang đứng chờ bắt xe bên quốc lộ 1A để trở về quê nhà. Ảnh: ĐẮC LAM

Cho đến chiều tối 4-7, hầu hết thí sinh và phụ huynh đưa thí sinh đi thi đều đã mua được vé xe, tàu trở về nhà sau những ngày thi nắng nóng, căng thẳng. Ghi nhận tại bến xe Vinh (TP Vinh) chỉ còn một số ít thí sinh chưa mua được vé xe, chưa có xe đến rước để trở về nhà.