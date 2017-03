Nghệ An: Nước mắt còn chảy…

50% trường hợp trẻ tử vong không có người lớn đi kèm Theo ông Đặng Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH, nguyên nhân chính dẫn đến trẻ em chết đuối là do sự sao nhãng, vô ý, bất cẩn của các bậc cha mẹ; nhận thức của cộng đồng về các nguy cơ gây đuối nước trẻ em chưa cao. Ông Nam cho biết trên 50% các trường hợp chết đuối trẻ em không có người lớn đi kèm. Ngoài ra, trẻ không biết bơi cũng là nguyên nhân dẫn đến đuối nước. “Trẻ không biết bơi và thiếu kỹ năng cứu đuối. Ngay tại vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long cũng chỉ có dưới 35% thanh thiếu niên biết bơi. Học sinh tại một số trường THCS ở miền Bắc chỉ có 10% biết bơi” - ông Nam nói. Ông Nam cho biết để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ, trong thời gian tới Cục tiếp tục xây dựng chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020. Trong đó chú trọng đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là các bậc cha mẹ. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên về sơ cấp cứu các trường hợp bị đuối nước; tổ chức các lớp tập huấn về dạy bơi cho trẻ em... Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định về phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng như làm biển báo nơi nguy hiểm, quy định mặc áo phao khi đi tàu thuyền... VIẾT LONG ghi Xử lý nghiêm Trước tình hình trẻ em tử vong do đuối nước gia tăng trong dịp hè, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký công văn yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Đồng thời yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trình UBND tỉnh.