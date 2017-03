Nghệ An: "Phao" thi bày bán như rau

Cận kề ngày thi, nhiều học sinh và cả phụ huynh tìm đến các cửa hàng sách để mua "phao". (Ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh)

Phao thi được bày bán công khai.

"Phao" với đủ chủng loại.





"Phao" thi được quảng cáo chào mời lộ liễu, công khai.

"Phao thi" được người bán ngụy trang thật kỹ, khi có khách hỏi mua mới đưa ra bán.

Theo Hoàng Lam (DT)



Còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, PV tại Nghệ An đã có một chuyến thị sát tìm hiểu thị trường “phao” thi tại TP Vinh. Không khó để sắm cho mình một bộ phao thi hoàn chỉnh với 6 môn thi với giá 30.000 đồng. Phao thi tại đây được bày bán công khai như người ta bán mớ rau ngoài chợ.Trong một con hẻm trên đường Phạm Kinh Vỹ, ngay sát Trường ĐH Vinh, tấp đại vào một cơ sở bán sách cũ, chúng tôi hỏi mua phao thi. Bà chủ quán chỉ tay vào một chiếc thùng các tông được đặt ngay ngoài cùng đon đả: “Môn chi cũng có, vừa nhỏ gọn, chữ lại “nét”. Trong chiếc thùng chất đầy những cuốn sách đã được photo thu nhỏ cỡ lòng bàn tay với đủ các môn Toán, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh và Văn học. Riêng môn Hóa học, bà chủ quán cho biết đã bán hết từ sớm, muốn mua phải đợi đi lấy “hàng” đã. Ngoài số sách photo thu nhỏ cuốn hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT, cửa hàng này còn có nhiều cuốn sách bộ đề, sách tham khảo, trong đó bộ môn Văn là đa dạng về chủng loại nhất.Những cuốn hướng dẫn tốt nghiệp được thu nhỏ bán với giá 5.000 đồng/cuốn. Các cuốn sách Lịch sử, Văn học, tùy theo độ dày mỏng mà có giá giao động từ 12-15.000 đồng. Khi chúng tôi tỏ ý chê cuốn sách 225 bài văn thi tốt nghiệp và đại học quá dày, sẽ khó khăn khi sử dụng, bà chủ quán trấn an “Yên tâm đi, cứ chia nhỏ cuốn sách ra từng phần rồi giấu ở túi quần. Cái quan trọng là vào phòng thi phải bình tĩnh để nhớ bài nằm ở túi nào. Nhưng mà không có chi phải lo, năm nay Bộ Giáo dục bắt phải đậu cả nên giám thị cho sử dụng tài liệu thoải mái thôi (!?), cứ yên tâm mà mua. Số tài liêu môn Hóa học hết rồi, giờ muốn mua cũng phải đợi đấy”.Khi chúng tôi hỏi mua tài liệu dang “ruột mèo”, bà cười: “Giờ ai dùng loại đó cho khó giở nữa. Cả tập thế này, chỉ cần đọc mục lục, biết số trang là rút ra mà chép thôi”. Các cuốn sách thường không được đóng gáy mà dùng dây thun để buộc lại để người dùng dễ "xử lý".Trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh), noi chuyên bán sách báo cũ, tài liệu ôn thi tốt nghiệp, thi đại học photo thu nhỏ được bày bán nhan nhản trên các sạp. Thậm chí có cửa hàng còn trưng cả tấm biển “Phao thi” ngay trước cửa. Giá ở đây “mềm” hơn chút ít so với giá tại khu vực ĐH Vinh. “Phao” nhỏ 4.000 đồng, loại dày có giá 10-12.000 đồng/cuốn. Theo quan sát của chúng tôi, khá nhiều học sinh tìm đến mua “phao” tại khu vực này. Tuy nhiên không hiếm phụ huynh đi mua “phao” cho con.Khi được hỏi sử dụng tài liệu trong khi thi không sợ bị bắt và đình chỉ thi, một nữ sinh hồn nhiên trả lời: “Thầy giáo em bảo năm nay thi dễ lắm, sử dụng phao thoải mái nên em đi mua đây này”. Sau khi lựa chọn được những cuốn sách ưng ý, cô bé trả tiền rồi cùng đám bạn của mình đi ra. Mặc dù khá hài lòng về sự nhỏ gọn của “phao” nhưng đối với những cuốn tài liệu dày cộp (có cuốn đến hơn 500 trang) nhiều em cũng tỏ ra phân vân về độ an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, hiểu được tâm lý này, các cửa hàng photo đã “chia” cuốn sách thành những phần nhỏ, mỗi phần được gấp riêng thành một tệp để tiện cho các sỹ tử chia nhỏ tài liệu trước khi đưa vào phòng thi. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong vòng 10 phút, cửa hàng sách cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ đã có 8 học sinh và phụ huynh vào mua phao thi, tất nhiên không ai trở ra tay không.Khác với kiểu bày bán công khai bán phao như bán rau, một cửa hàng sách, văn phòng phẩm phía sau ĐH Vinh đã giấu những cuốn tài liệu thu nhỏ vào những thùng giấy rồi phủ lên phía trên một số tờ báo. Chỉ khi có khách vào hỏi mua tài liệu, chủ quán mới lôi ra cho khách chọn. Bà chủ cửa hàng cho biết, phải dấu số tài liệu này thật kỹ, nếu để bị phát hiện sẽ bị phạt và tịch thu, tiêu hủy “phao”.Phao thi bày bán tràn lan cộng với tâm lý chủ quan của không ít HS cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, ngành chức năng sẽ “thả lỏng” cho thí sinh khiến cho chúng tôi không khỏi e ngại cho chất lượng của một trong 2 kỳ thi quan trọng nhất trong năm với HS cấp ba.