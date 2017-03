Nghệ An: Phát hiện 16 trường thu sai quy định

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Nghệ An, trong quá trình thanh tra và kiểm tra tại 65 trường từ mầm non đến các trung tâm giáo dục thường xuyên đã phát hiện có 16 trường thu sai quy định về các khoản như: tiền lao động, điện nước, tiền photo giấy, tiền bảo vệ… tại 16 trường gồm: 7 trường mầm non; 15 Trường tiểu học, 19 trường THCS và 24 trường THPT, TTGDTX.

Một số trường được Sở này “điểm danh” như: Trường tiểu học Lê Mao (TP Vinh) đã thu tiền đầu tư ban đầu của gần 265 học sinh lớp 1 với 200.000 đồng/học sinh, thu quỹ Đoàn, Đội vượt quá mức cho phép…

Sở GD - ĐT Nghệ An cũng đã yêu cầu các trường thu sai khoản gì theo quy định của Nhà nước thì thành lập ban để hoàn trả lại cho học sinh. Không được lấy nguồn khác để bù vào mà thu khoản nào thì trả khoản đó.

Ông Nguyễn Trong Hoàn - phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An chobiết, tất cả các trường thu sai khoản nào phải hoàn lại khoản đó và các trường phải hoàn trả lại số tiền sai trước ngày 15/1/2011.

Bên cạnh các trường thu sai nói trên, qua kiểm tra Sở GD-ĐT Nghệ An còn phát hiện Trường THPT Thanh Chương 3 thu sai quy định với số tiền lớn 15,5 triệu đồng của học sinh. Theo đó, Sở yêu cầu Trường THPT Thanh Chương 3 trả lại số tiền thu sai cho học sinh trong thời gian sớm nhất.

Được biết, ngay sau khi bị SởGD - ĐT Nghệ Anphát hiện thu sai, ông Phan Bá Tiến - hiệu trưởng trường THPT Thanh Chương 3 đã trả lại tiền cho học sinh.

Theo Nguyễn Duy (DT)