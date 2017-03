Nghệ An: Phát hiện đường dây làm bằng giả

Ông Phạm Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Nghệ An cho biết như trên ngày 15-5.

Trước đó, Trường CĐ Sư phạm Nghệ An phát hiện ba bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non hệ tại chức của ba sinh viên (SV) khóa học 2006-2007 là giả và đã báo Cơ quan An ninh văn hóa (PA25) Công an Nghệ An. Từ đây, công an điều tra và thu giữ thêm 13 bằng giả của các SV cùng khóa học. Các SV cho biết họ đã “chạy” bằng giả với giá 800.000 đồng/bằng. Hiện công an đang lấy lời khai của đối tượng khắc dấu giả.