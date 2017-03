Nghệ An: "Thí sinh viết bài thi bằng chân" đỗ tốt nghiệp với 38 điểm

Nguyễn Minh Phú cùng bố mẹ rất đỗi vui mừng khi nhận tin Phú đỗ tốt nghiệp THPT.

12 năm đèn sách, Nguyễn Minh Phú đã đỗ tốt nghiệp bằng nghị lực

phi thường của một người tàn tật thật đáng khâm phục.

Theo Nguyễn Duy ( Dân trí)



Chiều ngày 17/6, Nguyễn Minh Phú - nhân vật trong bài viết “Kỳ tích của thí sinh viết bài thi bằng chân” cho PV biết em đã đỗ tốt nghiệp THPT với 38 điểm (Văn: 5 điểm; Vật lý: 9,5; Địa 5; Sinh 7; Toán 5,5 và Anh 5,5 - chưa kể điểm ưu tiên), gia đình anh em cùng bà con làng xóm cũng như thầy cô giáo, bạn bè rất vui mừng.“Ngày thi tốt nghiệp xong em cũng khá lo lắng nên nhiều đêm ngủ không yên bởi môn như Địa làm chưa được ổn lắm và cảm thấy lo lo. Bố mẹ biết em lo lắng nên bảo con cứ yên tâm với nghị lực của bản thân chắc ông trời không phụ lòng con đâu. Nhưng chiều 17/6 nghe tin có kết quả tốt nghiệp, em xem và biết mình đỗ nên vui lắm, bố mẹ, anh em, bà con lối xóm, bạn bè, thầy cô điện thoại chúc mừng em.Qua báo, cho em xin được chân thành cảm ơn độc giả đã giành nhiều thời gian động viên em trước và trong ngày thi tốt nghiệp. Hôm nay em đã đỗ tốt nghiệp, một phần nhờ công lao của bố mẹ, thầy cô, bạn bè và nhiều nguồn động viên an ủi khác, em sẽ cố gắng hơn nữa ở giảng đường đại học trong thời gian sắp tới”.Bố mẹ Phú vui mừng tâm sự: “Thú thật với chú, từ ngày thằng Phú thi xong tốt nghiệp cho đến nay đêm nào tôi cũng thấy lo lắng sợ con không đỗ tốt nghiệp thì toi công 12 năm đèn sách. Nhiều đêm nằm ngủ vắt tay lên trán cầu mong ông trời phù hộ độ trì cho em nó đỗ tốt nghiệp rồi tính tiếp. Chiều nay em nó xem điểm xong bảo bố ơi con đỗ tốt nghiệp rồi thế là cả nhà vui mừng, mẹ nó vui quá nên ôm mặt khóc...”, ông Nguyễn Quỳnh Lộc - bố Phú chia sẻ.Nguyễn Minh Phú, sinh năm 1993, ở xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, làhọc sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Đình Phong. Phú được mệnh danh là Nguyễn Ngọc Ký thứ hai của Việt Nam, khi em sinh ra không có hai tay. Phú lớn lên từ trong khổ luyện nhờ người bố, mẹ và anh chị để trở thành một học sinh viết bằng chân thành thạo... Với Phú, phải học và học thật giỏi để chứng minh rằng những người có số phận không may cũng có thể làm nên kỳ tích. Con đường gian nan đến với tri thức của Phú như một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.Nay kỳ thi tốt nghiệp THPT mà Phú và bố mẹ lo lắng đã qua, còn chẳng đường sắp tới ở giảng đường đại học Phú cũng đang đắn đo chọn trường (Phú được đặc cách không phải thi đại học theo quy chế của Bộ GD-ĐT đối với thí sinh tàn tật). Phú bảo: “Bây giờ em cũng đang chọn cho mình một môi trường học tập tốt để mong sau này khi ra đời làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Em cũng đã chọn trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, dẫu là tàn tật nhưng em sẽ cố gắng để đạt được ước nguyện của mình”.Trước mắt Phú chặng đường dài 4 năm đại học đang là một thử thách, cầu chúc em luôn thành công.