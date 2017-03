Nghệ An: Trường mầm non bị tố lạm thu tiền xã hội hóa giáo dục

Nhiều ngày qua, các phụ huynh có con em học tại Trường mầm non Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) phản ánh về việc, Trường mầm non Lê Mao áp đặt tiền thu xã hội hóa giáo dục cho các trẻ học tại trường và thu với mức cao.



Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV đã về trường để tìm hiểu rõ sự việc. Tại cổng trường, ban giám hiệu trường đã cho dán tờ thông báo mức thu tiền xã hội hóa giáo dục năm học 2013-2014 để phụ huynh có thể dễ dàng nhìn thấy. Cụ thể trong tờ thông báo có ghi rõ: với nhóm trẻ 2 tuổi, mức thu là 1.500.000 đồng/cháu; với nhóm trẻ lớp 3 và 4 tuổi mức thu sẽ là: 1.000.000 đồng/cháu; Với nhóm trẻ 5 tuổi, mức thu sẽ là 800.000 đồng/cháu.







Trường mầm non Lê Mao bị phụ huynh học sinh tố áp đặt mức thu xã hội hóa giáo dục với mức thu cao.





Tờ thông báo mức thu xã hội hóa giáo dục được ban giám hiệu nhà trường dán trước cổng trường.



Theo Ngọc Tú - Nguyễn Duy (DT)



Đưa con đến trường, vừa nhìn tờ thông báo mức thu tiền xã hội hóa giáo dục của trường, một phụ huynh xin được giấu tên bức xúc chia sẻ: “Năm nào cũng phải đóng tiền xã hội hóa giáo dục rồi, mà nói tự nguyện chứ đâu có được tự nguyện, trường bảo thu bao nhiêu thì chúng tôi đóng thôi. Nay mới xây được trường lại bắt học sinh đóng hơn 1 triệu tiền xây dựng trường. Đấy là may tiền xây trường còn ít, chứ tiền xây trường mà nhiều, chẳng lẽ lại cứ bắt học sinh đóng tiền tỷ cho trường xây”.Theo tìm hiểu của PV được biết, Trường mầm non Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) được đầu tư xây dựng mới từ tháng 5/2013 với giá trị xây dựng là: 4.081.000.000 triệu đồng. Sau gần 3 tháng, đến nay, về cơ bản, trường đã được xây dựng hoàn thiện, chỉ còn một số nội thất phòng học chưa được lắp đặt mới.Được biết, trong tổng số giá trị xây dựng Trường mầm non Lê Mao, UBND thành phố Vinh hỗ trợ 80% trong tổng số 4.081.000.000 đồng ngân sách đầu tư xây dựng trường. Còn lại 20% (tương đương 816.000.000 đồng) nguồn ngân sách đầu tư xây dựng, UBND thành phố Vinh đã giao cho phường giải quyết, để bù lại số tiền xây dựng trường còn thiếu đó.Tuy nhiên, sau khi được UBND thành phố Vinh giao số tiền 20% chi phí xây dựng, UBND Phường đã làm công văn, giao lại cho Trường mầm non Lê Mao để tiến hành thu tiền xã hội hóa xây dựng mở rộng trường bù lại số tiền 20% xây dựng trường đó.Theo đó, trong công văn có nêu rõ từng mức đóng của các lớp học trong trường. Cụ thể trong công văn nêu rõ: “Sau khi thống nhất với lãnh đạo Trường mầm non, UBND phường thống nhất để nhà trường huy động xã hội hóa học sinh vào việc mua sắm cơ sở vật chất và trả nợ công trình xây dựng mở rộng trường học năm 2013-2014 với mức huy động như sau: đối với nhớm trẻ dưới 3 tuổi, mức huy động là 1.500.000đồng/cháu; nhóm trẻ từ 3-4 tuổi mức huy động là 1.000.000 đồng/cháu; nhóm trẻ 5 tuổi mức huy động là 800.000đồng/cháu.Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường mầm non Lê Mao đã cho rằng, trường không thu sai mà làm đúng theo kế hoạch và công văn của phường. Theo đó, trường sẽ thu tiền xã hội hóa giáo dục để trả lại số nợ tiền xây dựng trường và trích một phần để mua sắm phục vụ việc dạy học của trường.Như vậy, trường mầm non đang áp đặt tiền thu xã hội hóa giáo dục cho các trẻ mà theo quy đinh, tiền xã hội hóa giáo dục phải được thu dưới hình thức tự nguyện đóng góp của phụ huynh học sinh.