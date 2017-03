Nghệ An: UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra vụ trường sắp sập

Hơn 400 học sinh và giáo viên Trường THCS Đức Sơn học trong ngôi trường xuống cấp.

Theo Nguyễn Phê ( Dân trí)



Trong công văn số 7395/UBND.VX về việc xử lý vấn đề báo chí phản ánh: Trường THCS Đức Sơn (huyện Anh Sơn) đã được xây dựng cách đây gần 40 năm đã và đang xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên, hơn 400 học sinh, giáo viên vẫn phải bám trụ và đánh cược tính mạng để nuôi con chữ.Cứ mỗi dịp nắng lên thì trong phòng cũng như ngoài. Mùa đông thì gió lạnh đến thấu xương. Hôm nào mưa gió, bão bùng thì xem như hôm đó thầy tròđược nghỉ. Cũng vì khốn khổ, mà nhiều em HS đã nghĩ ra cách làm khung cửa sổ từ những thanh tre do chính các em mang từ nhà đến...".Ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao cho Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn kiểm tra vấn đề báo chí nêu. Nếu đúng như phản ánh thì cần có biện pháp an toàn trong thời gian dạy và học ở trường cho giáo viên và học sinh Trường THCS Đức Sơn.UBND huyện Anh Sơn báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy, Sở Thông tin - truyền thông và báo Dân trí trước ngày 10/12/2011.