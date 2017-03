Hiệu trưởng Vũ Thị Mỹ Hạnh cho biết một số giáo viên ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên phía sau trường nên đã tập trung học sinh xuống sân trường để đảm bảo an toàn. Theo đại úy Hoàng Minh Khiểu, công an khu vực, nguyên nhân của đám khói là do một người dân gần trường đốt dầu hắc để chống dột.