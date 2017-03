Nghi phụ huynh tố lạm thu, trường tìm cách “dằn mặt”

Bắt học sinh xác nhận việc bố viết đơn tố cáo



Theo phản ánh của phụ huynh em Phạm Anh Tuấn - học sinh (HS) lớp 4B thì sau khi thông tin phản ánh về Trường tiểu học Quảng Cát được đăng trên báo, gia đình anh gặp rất nhiều phiền toái vì phía Trường tiểu học Quảng Cát nghi ngờ gia đình anh là người đứng ra tố cáo những vấn đề thu chi tại trường.



Phụ huynh em Tuấn cho biết: “Ngay sau khi bài báo đăng, vợ tôi được mời lên trường để giáo viên chủ nhiệm của con "tra hỏi". Tiếp đó, là con trai tôi đến lớp thì bị giáo viên bộ môn Tiếng anh yêu cầu viết giấy xác nhận với nội dung “bố cháu là người viết đơn tố cáo”. Con tôi nó còn bảo cô đọc cho con viết nhưng con viết bị sai cô đã tự viết ra giấy rồi bảo con viết theo tờ giấy đó. Tôi không hiểu cô ấy làm thế để làm gì? Tại sao lại bắt một đứa học sinh đang học cấp I lên để nhận tội? Hôm lãnh đạo UBND xã sang kiểm tra những khoản thu trong trường, cô hiệu trưởng đã đề nghị lãnh đạo UBND xã có ý kiến về việc xem xét tư cách Đảng đối với vợ tôi. Hiện vợ tôi là Đảng viên và là giáo viên dạy trường mầm non”.



Việc “mời” mẹ em Tuấn lên trường và việc cô giáo tiếng Anh bắt em Tuấn viết giấy xác nhận đã được cô Đỗ Thị Thân - hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Cát xác nhận là có thật. Cô Thân phân trần: “Giáo viên chủ nhiệm em Tuấn gọi mẹ em Tuấn lên chỉ để giải thích cho chị ấy hiểu những khoản thu chứ cũng không có ý gì khác. Còn việc cô giáo tiếng Anh gọi em Tuấn lên viết giấy xác nhận như thế là do hôm cô ấy lên lớp hỏi cả lớp là tờ giấy ghi những khoản thu mà cô phát có ai còn không thì em nào cũng còn, mỗi em Tuấn nói bố em làm mất rồi nên cô muốn em viết giấy xác nhận”.







Trường tiểu học Quảng Cát.



Riêng việc chính cô Đỗ Thị Thân đề nghị UBND xã Quảng Cát có ý kiến về tư cách Đảng viên của mẹ em Tuấn thì vị hiệu trưởng này phủ nhận dù cho người cung cấp thông tin cho gia đình em Tuấn chính là Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã Quảng Cát.Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng Phòng GD thành phố Thanh Hóa cho biết: “Việc giáo viên gọi mẹ em Tuấn lên có ý “dằn mặt” hay việc bắt em Tuấn viết giấy xác nhận, chúng tôi sẽ cho kiểm tra. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép giáo viên làm như vậy”.“Việc cô Thân đề nghị UBND xã xem xét có ý kiến về Đảng viên đối với mẹ em Tuấn thì nếu cô Thân có đủ bằng chứng chứng minh việc mẹ em Tuấn làm đơn nặc danh tố cáo không đúng sự thật về nhà trường thì cô Thân có quyền đề nghị vì trước khi tố cáo, Đảng viên phải báo cáo với tổ chức Đảng. Đó là nguyên tắc của người Đảng viên” - ông Dũng cho biết thêm.Sự việc may đồng phục rồi ép học sinh mua và đưa ra những khoản thu vô lý, bắt học sinh học thêm giờ, tăng tiết đã được báo Dân trí phản ánh gần 1 tháng nay. Tuy nhiên, vị Trưởng phòng GD thành phố Thanh Hóa cũng không nắm được đã được Phòng về thanh tra hay chưa với lý do “tôi giao cho đồng chí phó phòng”. Cho đến khi vị này bắt điện thoại gọi cho ông Phó phòng mới hay đã thanh tra rồi nhưng biên bản thanh tra thì “Phó phòng giữ và hiện tại đang đi vắng”. Có lẽ bởi thế mà việc học tăng tiết, học thêm, những khoản thu vô lý vẫn đang diễn ra ở ngôi trường này.Điều đáng nói là trong bản tường trình của cô Đỗ Thị Thân thì đã phủ nhận toàn bộ sự việc báo nêu cũng như những gì phụ huynh phản ánh. Dù vậy, Trưởng phòng GD thành phố Thanh Hóa vẫn căn cứ vào đó khẳng định “Trường tiểu học Quảng Cát đã làm đúng và làm đủ quy trình vì có biên bản có chữ ký phụ huynh và việc may đồng phục rồi ép học sinh mua là phụ huynh phản ánh sai”.Trong khi đó, trên thực tế nếu trước đó đã đúng quy trình dân chủ thì tại sao hiện nay, phụ huynh đưa đón con đi học đều được trường “mời” lên yêu cầu ký xác nhận “nếu đồng ý các khoản thu”. Đó là cách mà Trường tiểu học Quảng Cát cho rằng “phụ huynh đang tự nguyện”.