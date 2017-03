Nghi vấn xác nhận khống ‘cứu’ hiệu trưởng!

Cùng ngày, chúng tôi ghi nhận có dấu hiệu bao che cho hiệu trưởng trường là bà Lê Thị Tuyết Mai. Theo đó, ngày 2-4, tổ xác minh tố cáo của các cô giáo ở Trường Rạng Đông (lần hai, vẫn do ông Trần Xuân Hải, Phó phòng GD&ĐT Cà Mau, làm tổ trưởng) thông báo kết luận và gần như không ghi nhận được tiêu cực đáng kể. Cụ thể, ở phần thu tiền cơ sở vật chất, tổ kết luận không như tố giác nên đề nghị xử lý trách nhiệm những người đứng đơn. Lý do, trước khi có tố giác (ngày 12-1-2015) thì hiệu trưởng đã báo cáo (vào ngày 19-12-2014) cho UBND xã đầy đủ số tiền thu cơ sở vật chất là 109,8 triệu đồng. Báo cáo này được ông Dương Thái Đông Hải, Phó Chủ tịch UBND xã, ký xác nhận vào ngày 22-12-2014. Tuy nhiên, ông Hồ Thanh Sử, Chủ tịch UBND xã Tắc Vân, khẳng định với phóng viên danh sách văn thư lưu trữ tại xã không ghi nhận có báo cáo nêu trên. Ông Sử không lý giải được vì sao báo cáo ấy “chui” vào xã mà không được lưu trữ theo quy trình văn thư (số thứ tự, số lưu trữ, ngày tháng) dẫn đến nghi vấn có sự xác nhận khống để giúp nữ hiệu trưởng hợp thức hóa chứng từ. Hỏi thẳng ông Hải thì ông không trả lời và viện lý do bận việc gấp rồi đi ra khỏi phòng.

Đã hai lần được xác minh nhưng các khuất tất ở Trường Mầm non Rạng Đông vẫn chưa được làm rõ. Ảnh: TRẦN VŨ

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, đến nay Phòng GD&ĐT Cà Mau đã cử hai tổ xác minh các tố cáo tiêu cực ở Trường Rạng Đông. Kết quả xác minh lần hai xác định có việc xén phần ăn trái cây, yaout của trẻ như tố giác nhưng đây là trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường và các cô giáo tố giác khi đã ký vào thực đơn hằng ngày. Trong khi các cô giáo khẳng định mình bị ép ký. Ngoài ra, các cô giáo còn cho rằng kết quả lần này vẫn không giải tỏa được các mối nghi ngờ nên họ tiếp tục khiếu nại đến thanh tra.

TRẦN VŨ