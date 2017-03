Nghịch súng, trẻ 13 tuổi bắn chết bé 5 tuổi

Theo QUỐC NAM (TTO)



Theo gia đình nạn nhân, sự việc xảy ra vào chiều 6-9, ông Võ Văn Thiện (40 tuổi) đi săn bắn về và để súng trên xe máy. Cháu Nguyễn Văn Thọ (13 tuổi) đến chơi thấy súng thì đem ra đùa nghịch. Không may súng cướp cò làm cháu Diệu Châu bị trúng đạn và tử vong ngay sau đó.Ông Nguyễn Thanh Long, phó trưởng Công an huyện Cam Lộ, cho biết bước đầu cơ quan công an xác định việc bắn người là do vô ý, trong khi cháu Thọ chưa đủ 14 tuổi nên tạm thời chưa truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng về khẩu súng, công an cho biết đang gửi về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để kiểm tra xem có phải là súng quân dụng hay không, sau đó sẽ làm căn cứ xem xét tội tàng trữ vũ khí đối với ông Thiện.