Nghiên cứu sinh Việt Nam được trao giải Luận án tiến sĩ xuất sắc nhất

Tiến sĩ Vũ Minh Ngọc (sinh năm 1983, quê Nam Định) vừa được Hiệp hội các Viện Nghiên cứu và Công nghệ châu Âu (ALERT - Alliance of Laboratories in Europe for Research and Technology) trao giải thưởng Luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất tại thành phố Aussois (Cộng hòa Pháp).

Trong khuôn khổ hội thảo quốc tế diễn ra hàng năm tại thành phố Aussois miền Đông Nam nước Pháp (từ ngày 30/9 đến 2/10), trước sự có mặt của các giáo sư, các nhà nghiên cứu và tiến sĩ cũng như các nghiên cứu sinh quốc tế, ngài Manuel PASTOR - giáo sư của trường Đại học Bách khoa Mandrid (Tây Ban Nha), chủ tịch Hiệp hội các Viện Nghiên cứu và Công nghệ châu Âu (ALERT) đã chính thức trao giải thưởng Luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất năm 2013 (ALERT PhD Prize) cho TS Vũ Minh Ngọc với đề tài “Mô hình hóa dòng chảy trong môi trường rỗng và nứt bằng phương pháp phương trình tích phân suy biến". Đề tài này được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Navier trường Đại học Cầu đường Paris (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées - ENPC) và Viện Nghiên cứu Địa chất Pháp (BRGM) dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Amad POUYA và TS Darius SEYEDI.





Tiến sĩ Vũ Minh Ngọc (bên phải) nhận giải ALERT PhD Prize trao bởi Giáo sư Manuel PASTOR (bên trái) - Chủ tịch Hiệp hội ALERT, tại Aussois (Pháp).



Hiệp hội các Viện Nghiên cứu và Công nghệ Châu Âu (ALERT) được sáng lập từ năm 1989. Giải thưởng ALERT PhD Prize là một giải thưởng danh giá được trao tặng hàng năm bắt đầu từ 2006, mang tầm cỡ châu Âu về lĩnh vực Địa vật liệu (Geomaterials). Giải thưởng này được trao tặng nhằm mục đích tuyên dương và thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh trong lĩnh vực cơ học đất - đá - bê tông. Trước tháng 6 hàng năm, các hồ sơ xuất sắc đến từ các Viện nghiên cứu trong cộng đồng châu Âu sẽ được gửi về Aussois. Quá trình tuyển chọn dựa trên nhiều tiêu chí chẳng hạn như đóng góp mang tính chất bứt phá của đề tài nghiên cứu, số lượng các bài báo của nghiên cứu sinh trên các tạp chí quốc tế hàng đầu về cơ học…



Năm 2013, hội đồng giám khảo của giải thưởng ALERT bao gồm 4 giáo sư: Manuel PASTOR (Đại học Bách khoa Mandrid - Tây Ban Nha), Ronaldo BORJA (Đại học Stanford - California, Mỹ), Cino VIGGIANI (Viện Bách khoa Quốc qia Grenoble - Đại học Joseph Fourier, Pháp) và Marcos ARROYO (Đại học Bách khoa Catalunya - Tây Ban Nha).



Được biết TS Vũ Minh Ngọc là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng giải thưởng ALERT. Trong buổi trao giải thưởng ALERT chiều ngày 1/10/2013, TS Vũ Minh Ngọc đã có bài thuyết trình về kết quả nghiên cứu tiến sĩ của mình. Giáo sư Manuel PASTOR cũng đã nhận xét về công trình nghiên cứu này đã góp phần không nhỏ trong lĩnh vực Địa cơ học.



TS Vũ Minh Ngọc sinh năm 1983 tại Nam Định, tốt nghiệp ĐH Xây dựng (Hà Nội) khoa kỹ sư Chất lượng cao chuyên ngành Cơ sở Hạ tầng Giao thông năm 2006, sau đó công tác giảng dạy tại bộ môn Cầu đường Sân bay, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Sang Pháp từ năm 2008 để bắt đầu khóa Cao học ngành Cơ học đất tại Đại học Cầu Đường Paris, TS Vũ Minh Ngọc đã tốt nghiệp thủ khoa khóa học và được Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) trao giải thưởng sinh viên Việt Nam xuất sắc cấp cao học tại Pháp vào năm 2009.



Hiện tại, TS Vũ Minh Ngọc vừa kết thúc khóa nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện nghiên cứu và phát triển - Tập đoàn điện lực Pháp (EDF). Anh sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm việc tại Viện Quốc gia Quản lý chất thải hạt nhân của Pháp trong thời gian tới.



