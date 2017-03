Nghiên cứu thí điểm giữ trẻ từ sáu đến 12 tháng tuổi

Trong bản kết luận này, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở GD&ĐT TP nghiên cứu, đề xuất giải pháp thí điểm mô hình giữ trẻ từ sáu đến 12 tháng tuổi, từ 12 đến 18 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; tổ chức giữ trẻ là con công nhân phù hợp với giờ lao động của công nhân, người lao động.

Đồng thời, Sở GD&ĐT phối hợp với UBND quận, huyện và đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên ở các trường mầm non ngoài công lập. Từ đó có kế hoạch xây dựng những chương trình bồi dưỡng phù hợp cũng như nghiên cứu chính sách thu hút giáo viên mầm non. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND các quận, huyện về quỹ đất và vốn đầu tư để xây trường mầm non, ưu tiên quỹ đất và nguồn vốn cho việc này.

AT