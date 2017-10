Ngoại khóa, hội nghị và lời xầm xì

Chi phí cho các chương trình này được các trường cho rằng cao hơn so với để trường tự tổ chức.



Việc tổ chức thành các chương trình có nội dung, có kiểm tra, đánh giá học sinh như Sở yêu cầu là rất cần thiết để việc học ngoại khóa có chiều sâu và sự thống nhất. Tuy nhiên, giá tour của các chương trình cao có thể khiến những trường muốn cho học sinh học tập ngại ngần, mục đích nâng cao ý nghĩa giá trị hoạt động học tập trải nghiệm không đáp ứng được như mong muốn.

Đại diện Sở cho rằng không độc quyền, không buộc phải mua dịch vụ ngoại khóa của công ty do Sở giới thiệu. Về lý lẽ có vẻ là như thế nhưng trên thực tế, Sở yêu cầu trường nào muốn tự tổ chức thì phải báo cáo cho Sở trước 30 ngày làm việc, nêu rõ chương trình, thành phần, số lượng, lực lượng tham gia và đối tác tổ chức. Quy định này có thể tạo điều kiện cho Sở đánh giá, góp ý, chấn chỉnh để chương trình đạt hiệu quả cao hơn nhưng nếu hiểu và thực hiện máy móc sẽ là bó tay và gây khó cho các trường. Nếu hiệu trưởng muốn chọn cách làm dễ thì phải mua dịch vụ của công ty mà Sở giới thiệu. Mặt khác, liệu Sở có thể thẩm định kế hoạch ngoại khóa của hàng trăm trường?

Gần đây, dư luận khá gay gắt về việc lãng phí thời gian, tiền bạc của các trường khi phải tham gia các tour hội nghị kết hợp tham quan do Sở GD&ĐT tổ chức; tức là bàn công tác của ngành giáo dục TP.HCM tại các khách sạn, resort 4-5 sao ở các địa điểm du lịch nổi tiếng, thậm chí ở các tỉnh phía Bắc; hoặc các hội nghị dài ngày nhưng thời gian kết hợp tham quan, đi lại chiếm hầu hết chuyến công tác. Mặt khác, chi phí tham dự cao hơn so với mua của công ty khác (nhiều trường cho biết không phải do giá tour cao mà do phải choàng chi phí cho cán bộ phòng, ban của Sở tham dự). Nay lại là những dư luận về “độc quyền ngoại khóa”. Bất luận thế nào, điều đó không có lợi cho hình ảnh của ngành giáo dục, có thể dẫn đến những xầm xì nghi vấn về liên quan quyền lợi của một số cán bộ lãnh đạo Sở, nó đối lập với tinh thần tự chủ giáo dục và sự trong trẻo cần có của môi trường này.

Có lẽ Sở GD&ĐT TP.HCM bên cạnh những lý giải cần có tiếp thu về phương thức, biện pháp tổ chức các hoạt động trên. Những chi phí cho giáo dục, dù đến từ phụ huynh hay ngân sách cũng đều cần được trân trọng và minh bạch. Những sơ suất sẽ bất lợi trước hết cho uy tín của ngành giáo dục TP.HCM và cho cá nhân các lãnh đạo Sở.