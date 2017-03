Ngổn ngang trường lớp

Hết học ở nghĩa trang, chuyển sang căng-tin Tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nhiều phụ huynh không quên được chuyện con em phải bi bô học trong nghĩa trang. Đó là chuyện của năm học trước ở Trường Mẫu giáo Định An, xã Định An, huyện Gò Quao. Khi đó, do không có cơ sở vật chất, nhà trường phải chạy vạy khắp nơi tìm chỗ để mở lớp. Mượn đâu cũng không được, cuối cùng chỉ có nhà quản trang ở nghĩa trang Định An chấp thuận cho mượn một căn phòng khoảng 6 năm. Thế nhưng khi lớp học chỉ mới dạy được một năm thì đã bị yêu cầu dời đi chỗ khác. Một cán bộ ban quản lý nghĩa trang cho biết thấy cảnh trường khó khăn nên muốn cho mượn tạm căn phòng để dạy song các em nghịch phá, la hét gây ồn ào nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ nên nhiều người viếng nghĩa trang đã phản đối. Vậy là chỉ được một năm, lớp mẫu giáo tại nghĩa trang phải di dời đi nơi khác. “Dẫu biết cho trẻ học ở nghĩa trang là không phù hợp nhưng điều kiện quá khó khăn nên nhà trường đã phải nhắm mắt... mở lớp. Giờ bị nghĩa trang lấy lại, chúng tôi phải mượn tạm một phòng tại điểm phụ của Trường Tiểu học Định An 1. Căn phòng này vốn là căng-tin cũ của trường, chúng tôi trưng dụng, sửa sang lại để dạy”- một giáo viên cho biết. Q.Dũng