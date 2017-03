Ngổn ngang trường lớp nông thôn

Trường Tiểu học Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang hiện đang có 28 lớp với hơn 850 học sinh nhưng không thể giảng dạy hai buổi/ngày vì chỉ còn 18/22 phòng học tạm sử dụng được. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều phòng học của trường đã cũ nát, ẩm thấp, nóng bức và thiếu ánh sáng nên thầy cô giáo phải xin thùng giấy carton cũ về treo dưới mái tôn xi măng để chống nóng cho học sinh, bàn ghế tạm bợ chắp vá không đúng quy cách khiến nhiều học sinh phải… đứng để viết bài. Học sinh Trường Tiểu học Mỹ Tịnh An học trong những phòng học xuống cấp nặng, phải che thùng giấy carton chống nóng. Ảnh: HÙNG ANH Trong khi đó, dự án xây dựng Trường Tiểu học Mỹ Tịnh An mới đã có từ năm 2005 với đầy đủ thiết kế kỹ thuật gồm 32 phòng học kiên cố nhưng đến nay vẫn còn nằm trên giấy.