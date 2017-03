Ngưng hoạt động căn tin B03 phát hiện có giòi trong đầu cá

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc lấy mẫu phân tích, cách thức tổ chức bếp ăn có đúng quy trình, xem lại hợp đồng kinh doanh bếp ăn phục vụ sinh viên, khâu lưu mẫu thực phẩm như thế nào... Đồng thời lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM rất quan tâm và chỉ đạo sát sao, bước đầu đưa ra những phân tích đúng sai trong vụ việc này.





Một bloc KTX của ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi có hàng chục ngàn sinh viên lưu trú. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ông An, ngay khi có thông tin sinh viên phản ánh, Ban quản lý KTX đã trực tiếp có mặt tại căn tin B03 thu toàn bộ thức ăn để kiểm tra, lấy mẫu và cho ngưng hoạt động để chấn chỉnh.

Cụ thể, toàn bộ có 10 căn tin phục vụ khoảng 21.000 sinh viên đang lưu trú tại các bloc KTX. Riêng căn tin B3, ngày 14-6, có 25 món, trong đó có món cá bạc má khoảng 20 con, trong đó chỉ phát hiện trong đầu một con do nữ sinh mua về phòng ăn có giòi, 19 con còn lại khi thu về mổ ruột, đầu không thấy có giòi.

Qua sự việc này, chủ căn tin B03 đã ký vào biên bản xác nhận sinh viên mua cơm cá do họ bán, với giá 15.000 đồng. Điều đáng ghi nhận là chưa có sinh viên nào bị ói mửa do ngộ độc thức ăn sau sự việc này.

“Cho dù chưa xảy ra hậu quả nghiệm trọng, tuy nhiên lúc này phải đặt trách nhiệm an toàn bữa ăn của sinh viên lên hàng đầu, không vì lợi ích của căn tin mà không đảm bảo sức khỏe cho sinh viên. Những việc khác liên quan đến việc đầu cá có giòi, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm cho ra nguyên nhân vì đâu trong đầu cá có giòi” - ông An nói.

Ông An cho rằng 10 căn tin này đã hợp tác với KTX, phục vụ nhu cầu ăn uống của hàng chục ngàn sinh viên, 15 năm nay chưa xảy ra sự việc đáng tiếc nào liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, sau sự việc Ban quản lý KTX đã họp với 10 chủ căn tin để chấn chỉnh tình hình, tăng cường khâu kiểm tra, giám sát đầu vào thực phẩm, lưu mẫu nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn của sinh viên.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 14-6, một nữ sinh xuống nhà ăn B3 mua cơm cá mang phòng ăn và phát hiện trong đầu cá có giòi. Sinh viên này đã quay lại bằng điện thoại và đăng lên trang fanpage của KTX ĐH Quốc gia TP.HCM.