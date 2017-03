Người đưa tin học về đất mũi

Đó là thầy Trương Quang Bộ, Nhà giáo ưu tú, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau, là người dạy lớp tin học đầu tiên cho tỉnh Cà Mau. Ít người ngờ được là ngay từ những năm 1990, khi mà mọi người còn xa lạ với chiếc máy vi tính, thầy Bộ đã tiếp cận và bắt đầu viết chương trình phần mềm. Thầy viết không để bán kiếm tiền mà chỉ để phục vụ cho công việc, tặng cho.

Công nghệ hiện đại trong căn nhà lá

Ký ức tràn về, mắt thầy ánh lên niềm hạnh phúc. Thầy gỡ chiếc kính để xuống bàn, hớp ngụm trà, thong thả: “Lần đầu tiên thấy máy tính à? Vào năm 1978. Chính xác là ngày 12-3. Lúc đó, thầy đang là sinh viên sư phạm Vinh, được trường cho đi tham quan chiếc máy tính điện tử hiện đại do Ba Lan sản xuất đặt tại Hà Nội. Chiếc máy tính đó to bằng năm gian nhà, có bảy kỹ sư điều khiển để nó hoạt động, có một trung đội quân đội bảo vệ”. Đó là cái ngày mà hằng năm thầy luôn dành một chút thời gian để tưởng nhớ như kiểu người ta thường thổi những ngọn nến trên bánh sinh nhật vào dịp kỷ niệm ngày sinh. Với thầy, đó là một mốc ngoặt của cuộc sống bận rộn mà hạnh phúc. “Có máy tính, tôi bận rộn và trở nên sôi nổi. Như các bạn thấy đó, tôi trẻ trung, năng động không?” - thầy pha trò, trước khi đưa chúng tôi trở về quá khứ những đêm trắng bên màn hình máy tính.

Tạo ra được các phần mềm giúp ích cho công việc của ngành giáo dục là hạnh phúc lớn nhất của thầy Bộ. Ảnh: TRẦN VŨ

Năm 1993, lúc thầy công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Minh Hải (cũ), đồng nghiệp ngỡ ngàng và khó hiểu khi thấy thầy Bộ tậu về một chiếc máy vi tính. Những người hàng xóm bấy giờ còn cho rằng đầu óc thầy có vấn đề, vì thầy đang ở căn nhà lá mà dám mua chiếc máy vi tính 10 triệu đồng. Cái máy mà trong mắt nhiều người là thứ tivi không ra tivi, cassette không ra cassette, thứ vô tích sự. 10 triệu đồng có thể xây được một căn nhà tường xinh xắn vào thời điểm ấy. Nhưng thầy Bộ vẫn điềm nhiên và hạnh phúc bên chiếc máy tính của mình.

Dạo ấy thầy Bộ thường thức cùng máy tính đến quá nửa đêm, có khi trắng đêm mày mò học tập và viết chương trình, phần mềm ứng dụng. Vợ thầy - cô Trần Mỹ Lệ xót ruột cho sức khỏe của chồng, nhiều lần tỉ tê khuyên ngăn không được, đành dọa quăng máy tính xuống đìa. Và đó là độc chiêu mà cô có thể ép thầy tắt máy để đi ngủ. “Nghĩ đến việc mình có thể tạo ra các phần mềm thay cho sức lao động của giáo viên, giúp học sinh học tốt hơn, tôi rất hạnh phúc. Tôi say mê, viết đến quên ăn, quên ngủ, bị vợ nhằn hoài” - thầy tươi cười nhớ lại.

Đam mê vì lợi ích chung

Niềm đam mê đã giúp thầy Bộ vượt qua mọi khó khăn, những lỗ hổng về tri thức một cách nhanh chóng. Năm 1990, thầy tiếp cận với ngôn ngữ viết phần mềm. Đến năm 1992, thầy đã viết được hai phần mềm ứng dụng vào việc quản lý lương cho 13.000 giáo viên của tỉnh và phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Bộ nhớ lại: “Khi phần mềm quản lý lương hoàn tất, tôi đem ra chạy thử cho lãnh đạo xem. Ai cũng ồ lên sung sướng khiến mình cũng ngất ngây. Trước đó, mỗi đợt lên lương, cán bộ kế toán phải viết từng tên cán bộ giáo viên, tính từng cột, từng dòng tiền lương, các khoản phụ cấp, tiền trừ bảo hiểm xã hội… Sau khi đã có chương trình quản lý với đầy đủ dữ liệu, chỉ cần cập nhật, chọn lệnh in, gõ Enter một cái là in được bảng lương của mấy trăm trường học của 11 huyện. Vui lắm! Sướng lắm!”. Và từ đó, thầy Bộ lại càng hăng say hơn, tận sức viết ra hàng chục công trình phần mềm khác cống hiến cho ngành giáo dục Cà Mau.

Vợ chồng thầy Bộ bên chiếc máy tính trong căn nhà lá cách đây 20 năm. Ảnh: TRẦN VŨ

Điều đáng quý là chưa bao giờ thầy Bộ nghĩ đến việc kiếm tiền từ công việc viết phần mềm. Cái mà người thầy mê toán này tính là các phần mềm mình viết ra đã làm lợi được bao nhiêu thời gian và tiền bạc cho ngành giáo dục của tỉnh nhà. Cơ quan của thầy đã tính, từ năm 1998, lúc thầy về công tác ở Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ Cà Mau (tiền thân của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh hiện nay) đến nay, các phần mềm do đích thân thầy viết đã tiết kiệm được trên 9.000 giờ chấm bài cho giáo viên, hơn 1 tỉ đồng tiền chấm bài và văn phòng phẩm.

Đã 53 tuổi và có đủ điều kiện để không làm gì vẫn sống tiện nghi suốt đời nhưng thầy Bộ quyết chọn cho mình một cuộc sống bận rộn, tìm nhiều niềm vui từ chiếc máy vi tính. Cô Tăng Thị Tuyết Loan, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Sao Mai (TP Cà Mau), kể: “Không chỉ có thầy mà vợ thầy cũng luôn tìm hạnh phúc, niềm vui từ công việc. Thầy và cô đâu có nghèo, hai con đều thành đạt, đang làm việc tại TP.HCM. Vậy mà thầy vẫn chưa cho mình nghỉ ngơi, cô vẫn suốt ngày tận tụy với công việc văn phòng ở Trường Chuyên Phan Ngọc Hiển. Có lần vui miệng, tôi hỏi sao cô không nghỉ ngơi. Cô bảo cô mà không làm việc thì không bao lâu đi trại tâm thần ở. Chính thầy và cô cho tôi một suy nghĩ khác về niềm vui, về hạnh phúc trong công việc”.

“Cảm giác như vừa chinh phục mặt trăng”

Năm 1995, Cà Mau có đợt điều tra xã hội học tổng thể về điều kiện kinh tế-xã hội từ 0 đến 35 tuổi. Trong đó có vấn đề trình độ dân trí của dân cư, Sở GD&ĐT Cà Mau được giao nhiệm vụ chính. Giải pháp chung của cả nước bấy giờ là điều tra bằng phương pháp thủ công từ A đến Z nhưng Sở GD&ĐT Cà Mau xung phong thực hiện bằng công nghệ máy tính. Vị cán bộ về triển khai chương trình không đồng ý, cho rằng đã có một số tỉnh làm bằng máy tính nhưng không thành công và thời gian sắp hết. Vị cán bộ ra điều kiện, nếu thất bại Sở hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải làm cam kết rõ về điều này.

Một cuộc họp bàn của Sở được triển khai, đề nghị thầy Trương Quang Bộ xem xét và cân nhắc, nếu đồng ý thì thầy phải đích thân viết cam kết, thời gian tối đa hoàn thành phần mềm này là 10 ngày. Đó là công việc chung, làm vì nhiệm vụ, không có tiền công, chỉ có chút bồi dưỡng.

Thầy Bộ ký cam kết và công việc lập tức được triển khai. Cuộc điều tra đã thành công đúng thời hạn. Nhớ lại 10 ngày thử thách đó, thầy Bộ cười điềm đạm: “Thật ra, trước đó tôi đã trao đổi với Minh Hà - một đồng nghiệp giỏi về viết chương trình. Hà vui vẻ đồng ý hợp tác với tôi để thực hiện nhiệm vụ nên chúng tôi mới dám nhận”. Giọng phấn khích, thầy Bộ kể thêm: “Lúc gần hết thời gian cam kết, chúng tôi gặp một số trục trặc, ai nấy lo lắng, miệt mài làm quên ăn quên ngủ. Nhưng khi thành công rồi, cả bọn có cảm giác như vừa chinh phục được mặt trăng. Thật là sướng. Sướng đến trào nước mắt!”.

Nhà giáo nhân dân Thái Văn Long - Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau nhận định: “Cán bộ, giáo viên lâu năm của tỉnh Cà Mau ai cũng ấn tượng với chương trình quản lý thi tốt nghiệp do thầy Bộ viết. Nhờ có chương trình đó mà từ năm 1992 đến 2005 (với 15 kỳ thi, mỗi kỳ thi 5.000-6.000 thí sinh), hàng trăm cán bộ giáo viên được nhàn rỗi hơn. Máy đã thay người giải quyết một khối lượng công việc rất lớn. Đặc biệt, nhờ có phần mềm đó mà các kỳ thi được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng với độ chính xác cao”.

TRẦN VŨ