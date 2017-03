Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa gặp gỡ học sinh ươm mầm tương lai

Câu chuyện của cô bé Say thah (THCS-THPT Phan Châu Trinh) kể về lo lắng của người mẹ khiến bà không khỏi xúc động.Bà Trương Mỹ Hoa cho biết tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2015 có 2.000 đại biểu. Bốn em học sinh có mặt trong cuộc gặp gỡ hôm nay là những đại diện tiêu biểu thuộc danh sách học sinh “Ươm mầm tương lai”. Sau khi lắng nghe câu chuyện của các em và nhà trường, bà chia sẻ dặn dò về ý nghĩa đại hội sắp tới, ý thức, tác phong kỷ luật… cho các em.





Bà Trương Mỹ Hoa và thầy cô Trường THCS-THPT Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm cùng bốn học sinh. Ảnh: Nguyễn Trà

Cũng tại cuộc gặp gỡ, đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính, bà Trương Mỹ Hoa đã trao cho mỗi em 1 triệu đồng. “Các cháu sẽ được ban tổ chức lo toàn bộ về chi phí ăn, ở. 1 triệu đồng này quỹ tặng các cháu để khi cảm lạnh mua thêm chai dầu, viên thuốc. Hà Nội mùa này đang lạnh, các cháu nhớ mang áo ấm, đừng để bị cảm….” - bà Trương Mỹ Hoa ân cần dặn dò.





Bà Trương Mỹ Hoa chụp ảnh cùng bốn học sinh dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Trà.

Dưới đây là chân dung bốn học sinh “Ươm mầm tương lai” dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2015.

Say thah-cô bé mồ côi học giỏi

Say thah hiện đang là học sinh lớp 8, Trường THCS-THPT Phan Châu Trinh. Say thah là người dân tộc Chăm, em mồ côi ba từ nhỏ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống nhưng cô bé vẫn cố gắng vươn lên học giỏi. Say thah kể nhờ có Quỹ học bổng Vừ A Dính mà em có cơ hội tới trường, được học chữ, được chơi cùng các bạn. Ngày mới lên thành phố học Say thah nhút nhát lắm nhưng nhờ thầy cô bạn bè động viên nên cô bé ngày càng tự tin hơn. Hiện tại cô bé là học sinh giỏi nhất lớp và là lớp phó văn thể mỹ. Say thah rất thích học toán, ước mơ của cô trò nhỏ là trở thành kế toán giỏi trong tương lai.





Say thah-cô bé mồ côi học giỏi. Ảnh: Nguyễn Trà

Say thah kể: “Hôm rồi, con gọi về khoe mẹ, con được vào danh sách học sinh “Ươm mầm tương lai”, được dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, mẹ lo lắm. Mẹ bảo mẹ sợ con bị bắt mất. Con phải giải thích mãi mẹ mới biết, con nói con được đi cùng cô Hoa, cùng các bạn, con muốn mặc trang phục dân tộc mình. Vậy là 2 giờ sáng mẹ bắt xe mang ba bộ trang phục truyền thống đến cho con”.

Hoàng Thái Bảo - gắng học giỏi để trở thành bác sĩ

Hoàng Thái Bảo mồ côi cha từ nhỏ. Em lớn lên trong tình yêu thương của bà và mẹ. Chàng trai dân tộc Mường gây thiện cảm với người đối diện bởi đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp.





Hoàng Thái Bảo - gắng học giỏi để trở thành bác sĩ. Ảnh: Nguyễn Trà

Thương mẹ vất vả nên từ nhỏ, Thái Bảo rất chăm chỉ học hành, dành nhiều điểm 10 tặng mẹ. Với thành tích học tập tốt, em vinh dự được địa phương tuyển chọn để nhận học bổng “Ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Hiện em đang là học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Thanh Bình. Bảo chia sẻ từ nhỏ em đã ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho mọi người.

Phan Thị Thu Quyền - cây phong ba trên đảo Song Tử Tây

Thu Quyền lớn lên trên đảo Song Tử Tây. Năm lên lớp 6, em vào đất liền học và vinh dự nhận được học bổng “Ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Thu Quyền hát rất hay, học giỏi, năng nổ trong hoạt động đoàn đội, em được bạn bè tín nhiệm bầu chọn là Liên đội trưởng của trường. Hiện tại, Thu Quyền đang là học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Hồng Hà.