Nhà trường mầm non: Không biết vì sao bé gãy tay

“Chúng tôi đã họp toàn bộ giáo viên để chất vấn và đưa ra các giả thuyết cháu bị gãy tay, nhưng các cô khẳng định không biết nguyên nhân vì sao. Trung tâm nghi ngờ xương cháu có vấn đề nên đã gặp bác sĩ đề nghị xét nghiệm nhưng bác sĩ nói xương cháu phát triển bình thường nên thôi. Tất cả những việc cần làm chúng tôi đã làm hết rồi nhưng thật sự không biết vì sao cháu bị gãy tay”.



Rất ít trường hợp trẻ gãy hai tay



Trẻ gãy tay do hai nguyên nhân: một là các bệnh lý về xương như bướu xương, xương thủy tinh (khi chụp X-quang sẽ phát hiện ngay). Theo lời phụ huynh, bé đã được chụp X-quang mà không phát hiện bệnh lý về xương thì rất có thể là nguyên nhân thứ hai, do tác động từ bên ngoài vào cơ thể bé. Đây là trường hợp đặc biệt vì rất ít khi trẻ bị gãy cả hai tay. Về trường hợp bé Lê Mai Thu Giang, chúng tôi sẽ xem lại hồ sơ bệnh án của bé và sẽ trả lời sau”.



Phụ huynh không đồng tình với cách giải thích của trường bởi theo họ, phải có nguyên nhân cụ thể và rõ ràng về tai nạn của con mình. Điều làm phụ huynh bức xúc nhất là việc thời gian các bé phải chịu đau đớn kéo dài vì không được cấp cứu kịp thời.Chiều 19-3, khi đón bé Lê Mai Thu Giang (8 tháng tuổi), lớp sữa 1 Trường Mầm non thực nghiệm trực thuộc làng thiếu niên Thủ Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM), chị Bùi Mỹ Hồng - phụ huynh - thấy bé khóc nấc. Vì bé khóc nhiều quá nên chị Hồng đã hỏi cô phụ trách lớp và được trả lời hôm nay bé khóc nhiều hơn mọi ngày nhưng không biết tại sao. Về nhà, bé tiếp tục khóc nhiều hơn và gia đình phát hiện hai tay bé hầu như không cử động. Gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu, sau khi khám và chụp phim, bác sĩ thông báo bé bị gãy xương cả hai tay!Theo chị Hồng, bác sĩ cho biết một tay gãy hai xương, tay kia gãy một xương nhưng là xương trụ và phải bó bột. Ngay trong đêm đó, gia đình đã gọi điện báo cho nhà trường về sự việc này. Ngày 11-4, hai tay bé Giang vẫn còn bó bột với một sợi dây ở cổ để cố định tay. Người nhà cho biết bé khó chịu hơn trước rất nhiều, có lẽ do đau và ngứa bởi thời gian bó bột đã lâu. Đêm bé ngủ rất ít.“Tôi thật sự bị sốc và xót xa. Con tôi mới có 8 tháng tuổi, cháu còn chưa biết bò, biết ngồi. Thấy cháu khóc, tôi cứ nghĩ cháu khó chịu trong người nên ra sức dỗ dành nhưng không hiệu quả. Thời gian cháu chịu đựng đau đớn kéo dài hơn do không được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói cháu bị gãy tay do lực bên ngoài tác động. Vẫn biết cháu còn quá nhỏ cần vòng tay chăm sóc của mẹ, nhưng vì đời sống kinh tế khó khăn tôi buộc phải dứt ruột gửi con từ khi cháu mới 4 tháng để đi làm kiếm tiền lo cho cháu. Phải chăng tôi đã đặt niềm tin không đúng chỗ và làm khổ con mình?” - chị Hồng ray rứt nói.Chiều 13-3, chị Vũ Thị Hoài Trang - phụ huynh bé Bùi Vũ Quỳnh Anh (3 tuổi) - khi đến Trường mầm non Hoa Mai 2 (Q.12, TP.HCM) đón con thì thấy cháu khóc nức nở. Về nhà, gia đình phát hiện phía dưới khuỷu tay bé bị cong và sưng to. Ngay lập tức, chị Trang gọi điện báo cho cô chủ nhiệm để hỏi xem bé có bị té hay ai đánh không thì được trả lời không. Sau đó, gia đình và cô giáo đã đưa bé đến bệnh viện khám và siêu âm, kết quả bé bị gãy xương tay trái.“Khi về nhà cháu vẫn còn khóc nên tôi hỏi thì cháu vừa khóc vừa nói bà (bà Sáu - người cấp dưỡng tại trường với tên thật là Hồ Thị Hà - PV) đánh tay con đau. Vợ chồng tôi đã đi nhiều trường xem cơ sở vật chất, thấy trường này mới và sạch sẽ nên yên tâm gửi con. Chúng tôi tin tưởng gửi con vào đây nhưng mới được hơn mười ngày thì cháu bị gãy tay và phải chịu đau đớn thế này” - chị Trang chua chát.Ngay khi xảy ra vụ việc, chị Trang đã làm việc với trường xem thật sự cô giáo có đánh bé hay không. Tuy nhiên, nhà trường cho biết trong khi tắm bé Quỳnh Anh bị một bé khác đẩy ngã. Lúc đó cô Hà đã lao đến đỡ bé nhưng không biết bé bị gãy tay.“Tại sao lúc tôi gọi điện hỏi bé có bị ngã hay không cô giáo chủ nhiệm nói không, giờ nhà trường lại nói cháu bị ngã? Cháu đã biết nói và cháu nói bà Sáu đánh tay con đau. Rõ ràng nhà trường lúc nói thế này lúc nói thế khác làm sao tôi tin được. Nếu cháu hiếu động chạy nhảy không may bị té gia đình tôi không nói làm gì, đằng này cháu bị bạo hành ngay trong lớp học của mình” - chị Trang bức xúc.Cô Hồ Thị Hiệp - hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai 2 - cho biết: “Sự việc xảy ra trong trường nên đây là trách nhiệm của trường. Chúng tôi đã thăm hỏi, cùng gia đình đưa bé đi cấp cứu và xin lỗi gia đình nhưng thật sự cô giáo không đánh bé. Hôm đó trong giờ tắm buổi chiều, bé Quỳnh Anh bị một bé khác đẩy ngã. Cô Hà đến đỡ cháu mà không biết bé bị gãy tay, nếu không đã đưa đi cấp cứu ngay lúc đó rồi. Nhà trường quán triệt với giáo viên tuyệt đối không được đánh các bé. Nếu cô giáo đánh bé đến mức gãy xương thì ngay chỗ đó phải để lại vết bầm hay trầy xước ngoài da nhưng thật sự không có, tay bé bị gãy kín và bị sưng chứ không có vết bầm”.Tại sao lúc phụ huynh hỏi, cô giáo chủ nhiệm nói bé không bị ngã nhưng sau đó trường nói là có? Cô Hiệp giải thích: “Ngay khi đỡ bé dậy, cô Hà báo với hai cô giáo phụ trách lớp khi phụ huynh đón bé nhớ nói cháu bị ngã trong lúc tắm.Tuy nhiên cô giáo chủ nhiệm có thể không nghe thấy nên đã không báo với phụ huynh”. Về câu nói của bé: “Bà Sáu đánh tay con đau” thì sao? Cô Hiệp giải thích tiếp: “Vì không được đánh bé nên nhiều khi các cháu không nghe lời, không chịu ăn, các cô thường hù nếu không nghe lời sẽ bị chú bảo vệ, bà Sáu đánh nên có thể bé nhớ và nhắc lại!”.Trong khi đó, gia đình bé Thu Giang cũng hết sức bức xúc. “Khi gia đình lên trường làm việc, trường nhiều lần trả lời không biết vì sao cháu bị gãy tay, chỉ xin lỗi và mong gia đình thông cảm. Con tôi mới 8 tháng tuổi, cháu còn chưa biết ngồi thì làm sao tự gãy cả hai tay? Cháu chỉ nằm một chỗ, các cô chăm sóc thế nào mà cháu bị gãy cả hai tay mà trả lời không biết là vì sao? Nếu các cô lỡ tay làm con tôi bị thương thì phải nói để gia đình kịp thời đưa cháu đi cấp cứu chứ đâu thể để cháu chịu đau đớn trong thời gian dài như vậy? Tôi thông cảm cho họ, ai thông cảm cho mẹ con tôi?” - chị Hồng đưa ra hàng loạt câu hỏi để nói về sự việc đáng tiếc xảy ra với con mình.Cô Trần Thị Dung, quản lý Trường Mầm non thực nghiệm, cũng khẳng định bé chưa biết ngồi, chưa biết bò. Trong bản tường trình của mình, cả ba cô giáo phụ trách lớp đều khẳng định ngày hôm đó không thấy bé bị té ngã lúc nào.