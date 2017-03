Nhà xe ép giá, hành hung thí sinh

Theo trình bày của ông Trần Khâm (ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) với cơ quan chức năng, cách đây hơn 10 ngày, ông đặt mua bốn vé xe của nhà xe này cho con trai ông là Trần Huỳnh Nhật Nguyên và bạn của Nguyên đi TP.HCM thi ĐH. Nhà xe thông báo giá mỗi vé 270.000 đồng và không nhận tiền đặt cọc. Tuy nhiên, tối 9-7, trước giờ xe chạy, nhà xe thông báo tăng giá vé lên 350.000 đồng/vé và bốn TS đã đưa cho nhà xe 1,4 triệu đồng. Bất bình trước việc ép giá, vợ chồng ông Khâm tỏ thái độ phản đối. Trong lúc cãi vã, bất ngờ chủ xe Lộc Hương gọi con trai và hai phụ xe đuổi đánh ông Khâm. Thấy cha bị đánh, Nguyên chạy xuống can thiệp liền bị người của nhà xe lao vào tấn công, làm em bị thương phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Định. Lúc này, nhà xe Lộc Hương đuổi cả ba TS còn lại xuống xe, vứt hết hành lý xuống đất. Nhiều người chứng kiến sự việc bất bình, chặn không cho xe của nhà xe Lộc Hương xuất bến. Khi lực lượng Công an phường Ghềnh Ráng đến giải quyết, nhà xe Lộc Hương vẫn tỏ thái độ thách thức, bất hợp tác. Đến khi lực lượng cảnh sát 113 đến can thiệp, chủ xe Lộc Hương mới chịu đến trụ sở Công an phường Ghềnh Ráng giải quyết vụ việc. Sau khi cơ quan chức năng lập biên bản, chủ xe Lộc Hương đã trả 1,4 triệu đồng lại cho người nhà các TS.

TL