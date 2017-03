Nhận 50 triệu đồng thi hộ vào Học viện An ninh

Trao đổi với PV, thượng tá Vũ Minh Chính, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP Hà Nội cho biết, PA83 đã điều tra vụ thí sinh thi hộ ở HV An ninh và có kết luận ban đầu. Theo đó, người thi hộ tên Lưu, 26 tuổi, quê Hà Nam, còn thí sinh được thi hộ tên Sơn, 18 tuổi, quê Lạng Sơn.



Lưu từng là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, nhưng do ham chơi, nợ nhiều môn nên đã bị buộc thôi học, hiện không có nghề nghiệp gì.



Lưu khai quen biết Sơn. Gia đình Sơn đã nhờ Lưu thi hộ, nếu thành công sẽ nhận được 50 triệu đồng. Qua điều tra, PA83 cho rằng đây chỉ là trường hợp cá biệt, không có dấu hiệu mang tính tổ chức.



"Các trường hợp thi hộ thường xảy ra ở trường công an, quân đội vì những trường này học không mất tiền, tốt nghiệp lại được sắp xếp công việc ngay. Hơn nữa, thí sinh và phụ huynh nghĩ rằng khi đã qua sơ tuyển, việc thi hộ sẽ dễ dàng hơn. Đó là suy nghĩ sai lầm", thượng tá Chính nhấn mạnh.



Trước đó, trong buổi thi môn Toán sáng 4/7, giám thị tại điểm thi số 5 trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông) - điểm thi của HV An ninh Nhân dân, đã nghi ngờ một thí sinh không giống với ảnh trong giấy báo thi. Sự việc được báo cáo với Ban chỉ đạo và công an TP Hà Nội. Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh này được mời về Hội đồng thi để kiểm tra.



Công an đã hỏi tên, tuổi của bố mẹ, tên cô giáo chủ nhiệm lớp 12..., thí sinh này không trả lời được và đã thừa nhận đi thi hộ. Lưu bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra mở rộng xem có đường dây thi hộ hay không.



Theo Quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, những thí sinh nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong hai năm tiếp theo, hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.





