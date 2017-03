Nhân cách hình thành từ giáo dục của gia đình

Giảm cái tôi để tránh tan vỡ Tỉ lệ ly hôn ở TP.HCM và nước ta nói chung ngày càng tăng. Sau những lần tư vấn, tôi hay tự hỏi tại sao người ta bỏ nhau nhiều đến thế. Có những lý do không đâu vào đâu cũng khiến người ta ly hôn. Người ta thừa cái tôi nhưng lại thiếu đức hy sinh. Tất nhiên không thể hy sinh mãi nhưng khi cần thì vợ hoặc chồng có thể vì nhau trong một quãng thời gian để lèo lái gia đình. Thứ nữa là người ta sống tốc độ, khi đến với nhau họ vẫn chưa hiểu hết về nhau... Tôi rất mong những người trẻ xem hôn nhân là chuyện hệ trọng trong cuộc đời mình chứ không chỉ là một phép thử. Hãy cố gắng bớt cái tôi của mình, chấp nhận sự khác biệt của nhau, dành nhiều thời gian và tình cảm hơn cho cuộc hôn nhân của mình. Bà NGUYỄN THỊ THƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Tư vấn gia đình và ly hôn (FDC) Văn hóa gia đình dắt lối tôi đi Tôi có may mắn được sinh ra trong một gia đình vững vàng về kinh tế. Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình như vậy mà không có một nếp nhà vững vàng, không được định hướng tốt, có thể tôi đã sa ngã trước nhiều cám dỗ. Dù rất bận rộn nhưng gia đình tôi vẫn ăn sáng, ăn trưa cùng nhau tại nhà. Những chuyện phát sinh trong ngày cần trao đổi đều được các thành viên đem ra chia sẻ. Cuối tuần, gia đình tôi thường về khu vườn mộ của gia tộc để thăm mộ, câu cá giải trí. Ba tôi thường đưa con cái về đây để nhắc nhớ mình sống phải biết ơn và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp từ gia tộc. Với tôi, ba là một người thầy, người bạn, người đồng nghiệp tốt. Ông không ép buộc con cái mà chỉ định hướng. Mỗi lần tôi hoặc anh em trong nhà làm điều gì sai, ba tôi thường phạt đòn và chỉ ra cái sai cho những người khác cùng thấy. Những bài học đó tích tụ dần để tôi biết được phải trái ở đời. Có những bạn trẻ trong giai đoạn khởi nghiệp hay lúng túng vì họ thần tượng những vĩ nhân như Bill Gates hay một người nào đó ở quá xa trong khi môi trường lịch sử, chính trị khác nhau, nội tại khác nhau và chưa chắc mình đã hiểu hết họ. Còn thần tượng của tôi chính là ba tôi, một người sống hết mình với công việc, biết sống vì người khác; một nhà quản trị giỏi mà tôi còn phải học hỏi rất nhiều. Mẹ tôi cũng có ảnh hưởng nhất định với tôi ở tính tỉ mỉ, cần mẫn, chu đáo trong công việc. Do ý thức được văn hóa gia đình là yếu tố quan trọng nhất hình thành nhân cách, quyết định cuộc sống của một người nên tôi muốn giữ gìn nếp nhà cho các con mình. Sau mỗi bữa ăn, vợ chồng tôi hay rót nước mời ba mẹ uống… Tôi tin rằng những ứng xử, giáo dục hằng ngày của mình sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách các con sau này. ĐẶNG HỒNG ANH, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sacomreal Cha mẹ là tấm gương cho con cái Tôi không bao giờ lên lớp, giáo điều các con chuyện gì. Tôi cũng không ép các con phải học giỏi, xuất sắc, chỉ yêu cầu con học sao mỗi năm lên một lớp. Tôi quan niệm không thể ép con chuyện gì hết, khi nào tài năng của con đủ độ phát triển thì sẽ phát triển chứ không “ép non” được. Khi các con tôi còn nhỏ, mỗi dịp hè tôi không bắt các con học thêm mà hay đưa các con đi chơi khắp từ Nam ra Bắc. Sau này, các con tôi có muốn làm nghệ thuật thì cũng đã có vốn sống, cảm xúc từ nhỏ chứ không phải mất thời gian tìm kiếm trải nghiệm, mà những cảm xúc từ nhỏ là những cảm xúc rộng, sâu. Tôi cũng không quan trọng việc cho con đi du học nước ngoài. Phải hiểu đất nước mình sâu sắc, càng hiểu từng vùng đất của quê hương thì mới có cảm xúc với đất nước. Trong giao tiếp ứng xử, tôi chỉ dạy con biết lễ phép, thấy khách đến nhà thì biết thưa biết trình. Được cái tôi cũng có nhiều bạn văn đến nhà chơi nên tụi nhỏ cũng nghe ngóng, học hỏi những điều hay lẽ phải. Trong gia đình tôi, cách giáo dục con cái là cha mẹ hãy làm gương cho con. Mình sống cởi mở, rộng rãi, chân thật thì con mình ngó dòm mà làm theo. Bản thân tôi giáo dục con theo lối nghiêm chỉnh nhưng thoáng, vừa chặt chẽ, vừa rộng rãi với con. Nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG THANH MẬN - TRÀ GIANG ghi