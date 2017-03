Nhận diện đại học quốc tế: “Quốc tế” chỉ là cái tên?

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng: Sẽ cạnh tranh với phim Hàn Quốc? . Xin ông cho biết cơ sở khoa học nào để ông quyết định chuyển từ một trường ĐH dân lập thành Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng? + Tôi đã từng giảng dạy ở nước ngoài từ năm 1988 cho các trường ĐH ở Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc... Do đó, tôi có những đầu mối quan hệ với các ĐH trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ, Nhật, Thái Lan. Hiện ĐH Hồng Bàng là ĐH duy nhất ký kết chương trình hợp tác đào tạo với ĐH Ngoại ngữ Osaka Nhật Bản. Trường cũng đã ký kết hợp tác đào tạo với ĐH quốc tế Osaka và hai trường khác nữa của vùng Kansai để đưa sinh viên Việt Nam sang du học hai năm cuối tại Nhật hoặc đưa sinh viên từ Nhật sang ĐH quốc tế Hồng Bàng học tiếng Việt. Trường có rất nhiều chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài để ĐH quốc tế Hồng Bàng đào tạo sinh viên đạt chuẩn quốc tế, lấy bằng cấp quốc tế được công nhận trên thế giới. . Vậy cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giảng viên nào để hợp tác đào tạo đạt tầm quốc tế? + Trường đã khánh thành thêm hai cơ sở mới tại quận Bình Thạnh và quận 12, khánh thành cơ sở 2 trên diện tích 3 ha tại Bà Rịa-Vũng Tàu để đưa vào sử dụng học tập, trao đổi giáo sư, sinh viên quốc tế. Đầu tư cơ sở vật chất, thay đổi toàn diện hệ thống vi tính đời mới, kỹ thuật cao, xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm. Trường chuẩn bị khánh thành “Thung lũng người ngoài hành tinh” tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) có quy mô 300 ha để bước vào xây dựng “Xưởng phim Hồng Bàng” thực hiện những kịch bản hiện thực phê phán do đội ngũ giảng viên tự biên tự diễn với sự ganh tị khiêm tốn với phim Hàn Quốc đã được đại bộ phận khán giả trẻ Việt Nam thưởng thức. Trên cơ sở đó, trường đã lập đề án, được Bộ GD&ĐT và các bộ ngành khác duyệt và đề nghị Chính phủ cho phép đổi tên thành Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng vào tháng 5-2009. . Hồng Bàng đã hợp tác đào tạo bao nhiêu sinh viên? + Trong năm nay, nhà trường đã đào tạo ngắn hạn (1-3 tháng và 1-4 năm) cho khoảng 700 sinh viên theo ngành Việt Nam học. ĐH Hồng Bàng cấp bằng cho họ và được các ĐH tại Nhật, Mỹ, Hàn Quốc công nhận bằng cấp này. Như vậy cũng đã là quá nhiều rồi. Tôi đã được UBND TP.HCM và nhiều cơ quan chức năng đề xuất với các nước trong khối châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cho tôi trở thành nhà đầu tư quốc tế và tôi đã được công nhận. Do đó mà tôi đã được khuyến khích để tiến hành các thủ tục cần thiết lập ĐH quốc tế Hồng Bàng. . Xin cảm ơn ông.