Nhân lực ngành in: Khát

Nhân lực ngành in hiện nay có khoảng 40.000 lao động. Trong đó 10% làm công tác quản lý, 10% lao động gián tiếp, 80% là công nhân sản xuất, mỗi năm số lao động đến tuổi về hưu là 5%. Như vậy hàng năm ngành in cần phải bổ sung ít nhất 2.000 lao động, trong đó hơn 20% trình độ kỹ sư, còn lại kỹ thuật viên và lao động phổ thông. Đó là chưa tính tới số lao động phải tăng theo tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của ngành in.

Thế nhưng, năng lực đào tạo của các trường ĐH, CĐ, trung cấp nghề trung bình mỗi năm chỉ đào tạo thêm được 700 cán bộ kỹ thuật các cấp. Trong đó chỉ có 25 kỹ sư/năm do bộ môn công nghệ in thuộc khoa Công nghệ hóa học Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; 100 kỹ sư hệ đại học chính quy, khoa In - Truyền thông (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM); công nhân và kỹ thuật viên do các trường nghề còn lại đào tạo hoặc tự đào tạo.

Rõ ràng giữa “cung” và “cầu” về lao động có trình độ kỹ sư có sự chênh lệch lớn. Số lượng lao động đào tạo này chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp in, thậm chí chưa đủ để thay thế cho lớp cán bộ kỹ thuật nghỉ hưu hàng năm.

Đáng nói hơn, chất lượng đào tạo, đặc biệt là tự đào tạo, chưa bắt kịp với mức độ đổi mới về kỹ thuật, công nghệ hiện đại trên thế giới. Nguyên do chính là môi trường đào tạo còn nặng về lý thuyết, thiếu cơ sở vật chất thiết bị, phương tiện thực hành. Do đó sau khi ra trường các kỹ thuật viên, công nhân in sẽ “bối rối” khi tiếp cận với các máy móc hiện đại của doanh nghiệp.

Theo TS Ngô Anh Tuấn, Trưởng khoa In - Truyền thông Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, số lượng sinh viên đào tạo mỗi năm cho ngành in không nhiều vì việc đào tạo một kỹ sư công nghệ in - truyền thông rất tốn kém và không phải cơ sở đào tạo nào cũng làm được. Mặc dù mức lương của ngành in khá cao, trung bình lương kỹ sư mới ra trường từ 3 - 5 triệu đồng, cán bộ có tay nghề khoảng 10 - 15 triệu/tháng.

Tuy nhiên, do số người biết về ngành in chưa nhiều hoặc thậm chí còn chưa biết là có ngành công nghệ in… nên một số phụ huynh, học sinh thường có quan niệm kỹ sư in là đứng máy photocopy hoặc in lụa nên không thi vào.

Trên thực tế, một kỹ sư công nghệ in có thể làm ở rất nhiều vị trí và ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: các công ty in (phân xưởng chế bản, in thành phẩm, phòng kế hoạch, điều độ sản xuất); công ty quảng cáo và truyền thông; các công ty cung cấp thiết bị in, vật tư ngành in, quản lý nhãn hàng - bao bì; các công ty thiết kế mỹ thuật, đồ họa, gia công khuôn mẫu…

Thực tế cho thấy, do nhu cầu phát triển và cạnh tranh, các xí nghiệp in đã nhập rất nhiều thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới như các hệ thống chế bản đa chức năng, các máy in công suất lớn có mức độ tự động hóa cao (máy in offset cuộn coldset, máy ghi bản trực tiếp, các lưu đồ làm việc kỹ thuật số hiện đại, các tổ hợp máy thành phẩm...) nên việc săn lùng kỹ sư công nghệ in ngày càng cao.

“Trong 5 năm gần đây 100% sinh viên khoa In và Truyền thông của trường được “đặt hàng” trước khi ra trường. Trong đó, nhu cầu của riêng thị trường TPHCM trung bình mỗi năm đến 300 lao động có trình độ kỹ sư (tính theo đơn đặt hàng thực tế của các công ty tại TPHCM với nhà trường), chưa tính nhu cầu của các tỉnh khác ở phía Nam, nhưng khả năng của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật chỉ đáp ứng được khoảng 100 kỹ sư nên việc tìm kiếm nguồn nhân lực ngày càng gay gắt” - TS Ngô Anh Tuấn tâm sự.

Năm 2008, ngành kỹ thuật in Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có điểm chuẩn là 15 điểm (khối A), môn công nghệ in Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: 21 điểm (khối A).