Nhận xét đề thi tốt nghiệp THPT 2010

Bị xử lý vì phát tờ rơi trước trường thi Trong thời gian thi môn Lịch sử, tại Hội đồng thi Trường THPT Trường Chinh, quận Tân Bình, TP.HCM nhiều thanh niên tranh thủ mang tờ rơi quảng cáo về trung tâm luyện thi, dịch vụ tư vấn giáo dục ra phát cho phụ huynh đứng chờ. Tuy nhiên, hành vi này bị lực lượng công an phường 12, quận Tân Bình tham gia giữ gìn trật tự cho kỳ thi nghiêm khắc xử lý. Công an đã cảnh cáo, nhắc nhở hai người trong số đó không được tiếp tục phát tờ rơi, xả giấy trước cổng trường. Do họ không chấp hành nên công an đã thu giữ số tờ rơi chưa kịp phát hết. Một sinh viên dù đã được nhắc nhở nhưng có thái độ cự cãi nên công an tạm giữ thẻ sinh viên và mời về phường làm việc. K.LY Phỏng nước sôi vẫn đi thi Sáng 3-6, trước khi đi thi môn Địa lý, em Trần Thanh Liên (Châu Thành, Sóc Trăng) bất ngờ đụng vào nồi nước súp đang sôi do ba em bưng ra trước nhà để bán bún. Cú va chạm quá mạnh khiến nước súp đổ lên tay, một phần hông và đùi bên phải của em Liên. Sợ trễ giờ thi nên gia đình không dám đưa em đi bệnh viện mà lập tức đưa em đến trường. Tại Hội đồng thi Trường THPT Phú Tâm, em được đưa lên phòng y tế chữa trị để tham gia kỳ thi cho kịp thời. Sau giờ thi, Liên cho biết: “Lúc mới vào ngồi thi, tay em tê cứng và rát, không làm bài được. Lúc còn khoảng một nửa thời gian làm bài em mới cố gắng viết, tay em run nên chữ viết xấu lắm”. PHÚ - TUẤN Đưa con đi thi, cha bị tai nạn gãy chân Chiều 2-6, khi đưa con đi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Minh Xuân (Bình Chánh, TP.HCM) trở về, anh Nguyễn Huy Vân (44 tuổi) bị xe tải ngược chiều quẹt phải, gãy chân trái. Ngay lập tức, anh được gia đình chuyển đến BV Chấn thương Chỉnh hình, sau đó chuyển qua BV 115 để mổ cấp cứu. PGS-TS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Lồng ngực Mạch máu, Bệnh viện 115, cho biết anh Vân bị gãy xương cẳng chân trái, dập nát phần mềm, động mạch khoeo bị tổn thương nặng. Phẫu thuật động mạch khoeo thực hiện trong vòng 6 giờ đồng hồ sau tai nạn là tốt nhất, nếu trễ hơn thì khả năng bị cưa chân sẽ rất cao. D.TÍNH Đội mưa đi thi Nhiều học sinh thi tại Hội đồng thi Trường THPT Diên Hồng, quận 10 bị mắc mưa. Ảnh: K.LY Trước giờ thi tốt nghiệp môn Lịch sử, cơn mưa to bất ngờ kéo dài khoảng 30 phút trên địa bàn quận 10, TP.HCM khiến nhiều học sinh trên đường tới điểm thi bị mắc mưa. Do không chuẩn bị trước, lại sợ trễ giờ nên đa phần các em cứ thế đội mưa tới trường, vào thi trong tình trạng ướt nhẹp. Anh Thắng, một phụ huynh, chia sẻ: “Sốt ruột quá, tôi chỉ lo cháu thi cử căng thẳng, lại bị ngấm nước mưa ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng bài thi môn này cùng các môn tiếp theo”. Trong ngày thi thứ hai, tỉnh Quảng Bình đã có mưa trên diện rộng. Mưa lớn kéo dài khiến phụ huynh tập trung “tăng viện” áo mưa cho con em làm tắc đường cục bộ tại một số điểm thi. K.LY - P.NHA