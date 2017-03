Nhập viện vì bị thụt dầu 100 lần trong lớp học

Thụt dầu 100 cái

Có thể để lại di chứng

Theo Hiếu Hiền - Ngọc Thanh ( Dân Trí)



Sự việc xảy ra vào chiều ngày 19/11, trong giờ Toán của thầy B. ở lớp 11A8, trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM).Giờ Toán ngày thứ 5 hôm 19/11, học sinh Lê Anh Tuấn học sinh lớp 11A8, trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) có cười nói và đùa giỡn trong lớp học. Thầy giáo B. quyết định ghi vào sổ đầu bài nhưng các em học sinh nói thầy đừng ghi và đề nghị thầy cho phạt hình thức khác. Vậy là Lê Anh Tuấn phải nhận hình phạt thụt dầu 100 cái.Theo gia đình bệnh nhân, sau khi bị thầy giáo dạy môn toán phạt thụt dầu 100 lần và em đã thực hiện xong hình phạt. Khi về đến nhà, Tuấn nói với gia đình bị đau nhiều nơi trên cơ thể và đi tiểu có màu đỏ. Gia đình nghĩ em Tuấn đi tiểu ra máu, nhưng mãi đến ngày 22/11, gia đình mới đưa em Tuấn đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất.Theo các bác sĩ ở khoa Nội thận và lọc máu, học sinh Lê Anh Tuấn bị hội chứng ly giải cơ. Khi xét nghiệm thì thấy có men cơ trong máu tăng lên gây ra hiện tượng nước tiểu đỏ. Một trong những nguyên nhân gây ra hội chứng này là do vận động quá mức. Nếu không điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng mà đầu tiên là bị suy thận cấp.BS Nguyễn Bách (Trưởng khoa Nội thận và Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM) cho biết, hội chứng li giải cơ có thể được gây ra do các nguyên nhân sau: do bệnh nhân dùng thuốc hạ mỡ máu ở liều cao kéo dài, hay dùng heroin hoặc do vận động (các cơ) quá mức. Các cơ quan của cơ thể sẽ khó thích ứng ngay với các tác động quá đột ngột do vận động cường độ cao.Do đó, nếu em Tuấn đã phải thụt dầu liên tục 100 cái, điều đó có thể gây hội chứng ly giải cơ nơi em Tuấn. Vì theo BS Bách, cơ thể cần có sự tập quen dần, như chỉ thụt dầu khoảng 20 hay 30 cái lần đầu, sau đó mới tăng dần lên thì các cơ mới kịp thích ứng với cường độ cao, nhờ đó giảm được sự đau, mỏi cơ.Có thể chữa khỏi nhưng về lâu dài sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng từ các nhóm cơ bị vận động quá sức. Được biết vào thời điểm nhập viện, Lê Anh Tuấn được chẩn đoán không có tiền sử bệnh thận. Các bác sĩ điều trị cũng cho biết, em học sinh này sẽ bình phục và xuất viện sau khoảng 7 ngày nữa.Ngày 24/11/2009, trao đổi với PV, thầy Phạm Văn Phiệt, hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn cho hay ông đã báo cáo sự việc này lên Sở GD-ĐT TPHCM và xin biện pháp giải quyết. Ý kiến chỉ đạo của Sở là xử lý theo trình tự, đúng mực, mang tính giáo dục. Thầy cô vi phạm ở mức độ nào thì xử lý theo mức độ đó.Vị hiệu trưởng của trường trong mấy ngày qua cũng nhức đầu với sự việc này. Ông nói: “Đây là kinh nghiệm vừa đau buồn mà vừa giận. Thầy giáo đã quên mất khả năng sư phạm, quên mất là mình đang ở trên bục giảng. Bài học kinh nghiệm này không chỉ dành cho thầy cô giáo mà còn cho cả chính các em học sinh nữa. Ở trong lớp học, việc thụt dầu để biểu diễn 1-2 cái là cũng không được rồi”. Ông cho biết trường Lê Quý Đôn chưa bao giờ áp dụng hình phạt này, “đây là sự cố đột biến”.Theo lý giải của thầy Phiệt, học sinh ngồi phòng máy lạnh, không được làm nóng nên khi thực hiện 100 cái thụt dầu đã xảy ra sự cố. Ngay sau khi em Tuấn nhập viện, thầy giáo B. và hiệu trưởng đã đến thăm học sinh này. Thầy B. đã viết tường trình và tỏ ra hối lỗi. Được biết, thầy B. là giáo viên dạy Toán đã lâu năm.Trước đây, vào năm 2004, trong giờ phụ đạo môn văn ở một trường THCS ở quận 6, TPHCM, một cô giáo đã bắt gần 10 học sinh lớp 7 thụt dầu 100 cái gây nên sự hoảng loạn về tinh thần ở các em.