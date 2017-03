Nhật Bản hỗ trợ gần 200.000 USD cho hai trường

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa được thành lập năm 1961, với chức năng đào tạo nghề gò, hàn công nghệ thông tin (hiện có 9 ngành nghề đào tạo); đến nay đã đào tạo được khoảng 5 vạn sinh viên, cung cấp lao động lành nghề cho tỉnh Thanh Hóa và nhiều vùng của Việt Nam.



Hiện trường có 3.233 sinh viên đang theo học hệ dài hạn (2,5-3 năm) và 128 sinh viên theo học các khóa đào tạo ngắn hạn (3-9 tháng).



Là đơn vị duy nhất cung cấp lao động lành nghề cho cả tỉnh, nhưng thiết bị dạy và học của trường còn thiếu về cả số lượng và chất lượng.



Khoản viện trợ này của Chính phủ Nhật Bản nhằm giúp mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy nghề gò hàn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.



Cùng ngày, Đại sứ Nhật Bản Yasuaki Tanizaki và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An) Võ Thanh Lục cũng đã ký kết hợp đồng viện trợ 101.158 USD cho dự án “Xây dựng Trường tiểu học xã Mỹ Sơn.”



Xã Mỹ Sơn nằm ở phía Nam của tỉnh Nghệ An với dân số 6.000 người, sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo chiếm tới 24%.



Trải qua 40 năm xây dựng, các lớp học của trường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến sức khỏe và đe dọa sự an toàn của học sinh.



Ngoài ra, với 435 học sinh đang theo học, số phòng học không đủ nên một số lớp phải học hai ca. Số tiền viện trợ của Chính phủ Nhật Bản sẽ được dùng để xây dựng một tòa nhà mới (2 tầng 8 phòng học), đồng thời gia cố phòng học cũ, nhằm xóa tình trạng học hai ca, giảm bớt số học sinh trong một lớp, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học của trường.





(TTXVN/Vietnam+)