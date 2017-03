Nhiều chỉ tiêu nguyện vọng 2 ngành luật

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn (ngày 8-8) các trường ĐH, CĐ đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 và bắt đầu gửi giấy báo kết quả thi cho thí sinh (cả trúng tuyển và không trúng tuyển). Vì vậy, thí sinh sẽ nhận được giấy báo kết quả thi trong nay mai.

Ngoài ra, trước ngày 20-8, các học viện, các trường ĐH và CĐ sẽ hoàn tất gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT số liệu thống kê đầy đủ làm căn cứ thông báo cho thí sinh về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển NV1, điều kiện xét tuyển NV2.

. Điểm chuẩn NV1 của Trường ĐH Luật TP.HCM? Trường có xét tuyển NV2 hay không? (Hữu Quế, TP.HCM)

+ Trường ĐH Luật TP.HCM: Hiện trường đã công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2. Đối với ngành luật, chuyên ngành luật thương mại có điểm chuẩn cao nhất: Khối A: 20,5 điểm, khối C: 21,5 điểm, khối D1: 18,5 điểm, khối D3: 19,5 điểm. Các chuyên ngành luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính và luật quốc tế lần lượt là: khối A: 15 điểm, khối C: 17,5 điểm, khối D1: 15 điểm, khối D3: 15 điểm. Đối với ngành quản trị luật khối A: 15 điểm, khối D1-D3 cùng 14,5 điểm. Những thí sinh có NV1 vào chuyên ngành luật thương mại nhưng có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành này nếu đạt điểm xét tuyển thì sẽ được xét tuyển vào các chuyên ngành: luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính và luật quốc tế. Cụ thể: khối A: 15-20 điểm; khối C: 17,5-21 điểm; khối D1: 15-18 điểm và khối D3: 15-19 điểm. Trường cũng dành 280 chỉ tiêu xét tuyển NV2.

. Xin cho biết Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM tuyển những ngành gì? Trường này đào tạo như thế nào, có liên kết đào tạo với trường quốc tế không? (Nhật Vy, Bình Thuận)

+ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF) là trường ĐH tư thục đào tạo theo các chuẩn mực chất lượng quốc tế. Hiện UEF đào tạo các ngành: quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán-kiểm toán, công nghệ thông tin và một số ngành khác trong chương trình hợp tác với Hoa Kỳ. Chương trình đào tạo trong nước được thiết kế liên thông với các trường ĐH đã được kiểm định chất lượng quốc tế, đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh đó, UEF còn có chương trình liên kết với các trường ĐH lớn của Hoa Kỳ theo phương thức (2+2), thí sinh học hai năm tại UEF và hai năm tại Hoa Kỳ.

. Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An có ưu tiên điểm xét tuyển cho thí sinh hay không? Cơ hội xét tuyển các NV như thế nào? (Ngọc Ngân, Tiền Giang; Thanh Thảo, Long An)

+ Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An: Niên khóa 2010-2011 trường được Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu 2.900 bậc ĐH, CĐ, TCCN, liên thông, hệ vừa làm vừa học. Thí sinh đăng ký NV1 vào trường ở hầu hết các ngành nếu kết quả thi tuyển sinh (đã cộng các điểm ưu tiên) bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT thì cơ hội trúng tuyển có thể nói là nằm trong tầm tay. Điểm chuẩn NV2 có sự dao động tùy theo ngành và khối xét tuyển; một vài ngành có điểm chuẩn NV1, NV2 thường bằng sàn.

. ĐH Gia Định xét tuyển những ngành nào, điều kiện xét tuyển? (Minh Hải, TP.HCM)

+ Trường ĐH CNTT Gia Định: Xét tuyển ĐH các ngành: kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính truyền thông, hệ thống thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán (các ngành này tuyển các khối A, B, D), riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D. Năm nay trường cũng có tuyển thêm bốn ngành mới: điện tử viễn thông, tài chính chứng khoán, quản trị kinh doanh du lịch (các ngành này đều tuyển các khối A, B, D) và ngành tiếng Anh thương mại du lịch (tuyển khối D). Hệ CĐ xét tuyển các khối A, B, D với các ngành: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán. Hệ trung cấp xét tuyển các ngành: kế toán, hệ thống mạng máy tính, hệ thống văn phòng. Hệ trung cấp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp và điểm học tập bậc THPT và bậc THCS.

. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh như thế nào? Có chế độ miễn, giảm học phí cho diện chính sách hay không? (Nguyệt Minh, Phan Thiết)

+ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Trường này xét tuyển sinh ĐH, CĐ trong cả nước, điểm trúng tuyển theo ngành, khối thi (các khối A, B, C, D). Điểm trúng tuyển căn cứ điểm sàn quy định của Bộ GD&ĐT và nhà trường xét tuyển lấy điểm thi của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Học phí dự kiến từ 7.980.000 đến 9.980.000 đồng/năm. Ngành kỹ thuật y học, ngành điều dưỡng đa khoa: 13.980.000 đồng/năm. Trường giới thiệu cho sinh viên có nhu cầu vay vốn học tập đến các ngân hàng chính sách của nhà nước để trang trải cho việc học tập.

X.CH tổng hợp