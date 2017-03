Nhiều chỉ tiêu vào trường ngoài công lập

+ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF): Ngành kế toán của ĐH UEF xét tuyển hai khối A, D với những thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên. Đây là ngành đào tạo được xem là thời thượng hiện nay. Khoa Kế toán-Kiểm toán với mục tiêu đào tạo các cử nhân kinh tế năng động, có chuyên môn kế toán-kiểm toán đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường và yêu cầu cao của nhà tuyển dụng; phát triển môi trường học tập chuyên nghiệp mang tính thực tiễn, sáng tạo. Nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp hiện nay rất lớn và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí công việc của các chuyên viên: kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ.

. Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) có xét tuyển kết quả thi ĐH từ các trường khác không? Khoa Công nghệ thông tin đào tạo những ngành nào, ra trường làm việc ở đâu? (Thanh Trà, Bình Thuận; Hữu Phước, Vũng Tàu)

+ Trường ĐH Lạc Hồng: Trường có xét tuyển NV2 và NV3 với thí sinh đã dự thi từ các trường khác, cho tất cả ngành đào tạo. Tất cả thí sinh học hệ CĐ hoặc trung cấp sau khi tốt nghiệp được tiếp tục học liên thông lên ĐH. Khoa Công nghệ thông tin hiện tại đào tạo hai ngành là công nghệ thông tin và hệ thống thông tin, xét tuyển ở cả hai khối A và D1. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các công ty phát triển phần mềm, gia công phần mềm; công ty tư vấn, thiết kế giải pháp mạng; công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin; công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học…

. Xin cho biết cụ thể thông tin xét tuyển của Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An và Trường Quốc tế Sài Gòn? Học phí Trường ĐH Hồng Bàng? (Nhiều thí sinh TP.HCM, Đồng Nai, Long An)

+ Trường ĐH Hồng Bàng: Trường sẽ thu học phí dự kiến từ 7.980.000 đến 9.980.000 đồng/năm. Trong đó, ngành kỹ thuật y học: 13.980.000 đồng/năm; điều dưỡng đa khoa: 13.980.000 đồng/năm. Trường giới thiệu cho sinh viên có nhu cầu vay vốn để trang trải cho việc học tập. Trường cũng đã đầu tư xây dựng quy mô và đã khánh thành Cơ sở 2 tại Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển sinh các ngành thuộc hệ trung cấp chuyên nghiệp. Liên hệ Ban tuyển sinh: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Website: www.hbu.vn, www.hbu.edu.vn; ĐT: (08) 35146601 - 35146602.

+ Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: Trường xét tuyển hệ ĐH các khối A, D1 đạt điểm sàn từ 13 trở lên với các ngành quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế, quản trị du lịch, kinh tế đối ngoại, marketing), khoa học máy tính. Riêng ngành tiếng Anh (xét tuyển khối D1). Hệ CĐ xét tuyển ngành quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế đối ngoại, marketing) khối A, D1, ngành tiếng Anh (khối D1). Các ngành xét tuyển hệ CĐ đạt điểm sàn từ 10 trở lên. Liên hệ tại địa chỉ: 3A xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM, ĐT: (08) 54093929 - 54093930.

+ Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An: Xét tuyển thí sinh trong cả nước. Các ngành (hai hệ ĐH và CĐ): Công nghệ kỹ thuật xây dựng (khối A, V), bốn ngành sau tuyển các khối A, D1, D2, D3, D4: Khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D1. Điểm xét tuyển hệ ĐH: 13 điểm, CĐ: 10 điểm. Lưu ý, nếu thí sinh có điểm thi từ điểm sàn trở lên (nhận được phiếu số 1 xét NV2, phiếu số 2 xét NV3) vào trường. Thấp hơn điểm sàn (nhận giấy chứng nhận kết quả điểm) nhưng vẫn đủ điều kiện nộp vào trường nếu thuộc diện khu vực (KV2: 1 điểm; KV2-NT: 2 điểm; KV1: 3 điểm) và ưu tiên (UT1: 2 điểm; UT2: 1 điểm) để đạt điểm sàn (trường được phép vận dụng quy chế tuyển sinh, điều 33 về việc cộng điểm lệch mỗi khu vực 1 điểm). Hồ sơ xét tuyển gồm có: Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh bản chính (phiếu số 1) hoặc giấy chứng kết quả thi và hai phong bì dán tem ghi đầy đủ thông tin, điện thoại, địa chỉ liên hệ để trường gửi thư khi trúng tuyển. Thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện (chuyển phát ưu tiên). Hoàn toàn miễn học phí 100% cho thí sinh có tổng điểm thi ĐH 21 điểm (không tính điểm ưu tiên khu vực) trong năm học đầu và các năm học sau (nếu đạt sinh viên giỏi của trường). Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 10-9. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) và học sinh đã học hết lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT). Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30-8.

Trường xét tuyển hệ trung cấp chính quy các ngành: Xây dựng công nghiệp và dân dụng, kế toán, tin học du lịch. Thi tuyển hệ liên thông: Từ trung cấp lên CĐ (các ngành: Xây dựng, kế toán, tin học, quản trị kinh doanh. Từ CĐ lên ĐH (các ngành: Khoa học máy tính, xây dựng dân dụng, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, tiếng Anh). Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16-10. Liên hệ Trường ĐH KTCN Long An, địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An. ĐT: (072) 6287.044 - 6287.166 - 6287.188. Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn; website: http://www.daihoclongan.edu.vn.

X.CH tổng hợp