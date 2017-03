Nhiều chương trình quốc tế hút thí sinh

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Những thí sinh không đậu ĐH có thể đăng ký xin xét tuyển vào học CĐ chuyên nghiệp, CĐ nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trong trường. Đối với những thí sinh có đủ điều kiện có thể đăng ký học các chương trình du học tại chỗ như chương trình CĐ liên kết với Học viện Nam Úc và Học viện Siast (Canada) học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt; các chương trình liên kết đào tạo ĐH như: ĐH Northcentral (Hoa Kỳ), ĐH Mỹ Hòa, ĐH Shu Te (Đài Loan), ĐH Hồ Nam, ĐH Vân Nam (Trung Quốc).

Hiện trường có ký túc xá cho sinh viên ở xa, giá phòng ở 1,5 triệu đồng/năm học. Số điện thoại tư vấn tuyển sinh chương trình hợp tác với Học viện TafeSA (Úc): 0909.861.508 hoặc (08) 6678.7705; (08) 3894.0390 ext 106; chương trình hợp tác với Học viện SIAST (Canada): (08) 3985.2369 hoặc 3894.0390 ext 236; chương trình hợp tác với ĐH NCU (Hoa Kỳ): (08) 3588.5116 hoặc 3894.0390 ext 250 hoặc 251; chương trình hợp tác với ĐH Meiho (Đài Loan): (08) 3894.0390 ext 106 hoặc 227. Email tư vấn tuyển sinh: Văn phòng khoa Quốc tế: khoaquocte@hui.edu.vn. Văn phòng SIAST: nguyentha@siast.sk.ca. Văn phòng TafeSA: kiet@humanagers.com.au.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Trường xét tuyển sinh toàn quốc năm 2010, hệ ĐH gồm các ngành: công nghệ thông tin (tuyển khối A, D); kỹ thuật công trình (khối A); điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa (khối A); sinh học và môi trường (khối A, B); điều dưỡng đa khoa (khối B); kỹ thuật y học (khối B); khoa học xã hội nhân văn (khối C, D); kinh tế quốc tế (khối A, D); du lịch quốc tế (tuyển khối A, D); Đông Nam Á (khối C, D); châu Á-Thái Bình Dương (khối C, D); thể dục-thể thao (khối T, B); mỹ thuật công nghiệp (khối H, V); kiến trúc (tuyển khối V); quan hệ quốc tế (khối A, D); ngoại ngữ (khối D). Trường có đào tạo hệ liên thông, thi tuyển vào tháng 4, 10, 12 hằng năm, có lớp học ban đêm. Hệ trung cấp liên thông lên ĐH (học 2,5 đến 3 năm) cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư ĐH chính quy. Điều kiện: Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành trên toàn quốc (có kinh nghiệm công tác).

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

Xét tuyển thí sinh trong cả nước. Các ngành (hai hệ ĐH và CĐ): công nghệ kỹ thuật xây dựng (khối A, V), bốn ngành sau tuyển các khối A, D1, D2, D3, D4: khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D1. Điểm xét tuyển hệ ĐH: 13 điểm, CĐ: 10 điểm. Lưu ý, nếu thí sinh có điểm thi từ điểm sàn trở lên (nhận được phiếu số 1 xét NV2, phiếu số 2 xét NV3) vào trường. Thấp hơn điểm sàn (nhận giấy chứng nhận kết quả điểm) nhưng vẫn đủ điều kiện nộp vào trường nếu thuộc diện khu vực (KV2: 1 điểm; KV2-NT: 2 điểm; KV1: 3 điểm) và ưu tiên (UT1: 2 điểm; UT2: 1 điểm) để đạt điểm sàn (trường được phép vận dụng Quy chế tuyển sinh, Điều 33 về việc cộng điểm lệch mỗi khu vực 1 điểm). Trường đủ chỗ cho 15.000 sinh viên theo học (không phải thuê mướn). Ký túc xá đủ chỗ cho 2.000 sinh viên. Mức học phí thấp hơn các trường ĐH khác. Sinh viên được vay vốn học tập, xét học bổng.

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn

Trường xét tuyển thí sinh trong cả nước, đào tạo các ngành: hạch toán kế toán, thư ký văn phòng, kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng, tin học, chế biến và bảo quản thực phẩm, du lịch, marketing, xây dựng dân dụng và công nghiệp, điện công nghiệp và dân dụng. Nhập học trước ngày 30-9 được giảm học phí tới 30% tùy theo ngành học. Tuyển sinh hệ liên thông và vừa học vừa làm. Hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành kế toán. Liên thông từ CĐ lên ĐH các ngành: quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, du lịch, kế toán. Liên thông từ trung cấp lên CĐ với tất cả các ngành đang đào tạo trên. Nhà trường cũng tuyển sinh đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ giám sát công trình xây dựng. Liên hệ văn phòng tuyển sinh: 4A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, ĐT: (08) 6293.7134-6293.7138. ĐT nóng: 0935.050.250.

Chương trình thạc sĩ Hoa Kỳ-Úc-New Zealand

Trung tâm Đào tạo Quốc tế-CIE (ĐH Quốc gia TP.HCM): Công bố chương trình thạc sĩ Hoa Kỳ-Úc-New Zealand. Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và các ĐH công lập uy tín trên thế giới. Chương trình mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục quốc tế. Qua gần 10 năm vận hành, CIE đã và đang đào tạo 19 khóa với gần 600 sinh viên cao học và đã chuyển tiếp thành công sang các trường ĐH đối tác hơn 450 sinh viên. Hầu hết những sinh viên CIE sau khi tốt nghiệp tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam làm việc đều giữ những vị trí cao trong các tập đoàn, công ty trong nước và nước ngoài...

Buổi giới thiệu thông tin và tuyển sinh khóa 20 - Chương trình thạc sĩ Hoa Kỳ-Úc-New Zealand diễn ra lúc 18 giờ ngày 24-9 tại hội trường Sài Gòn - khách sạn Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM). Sinh viên và phụ huynh sẽ nắm bắt được những thông tin cơ bản về chương trình thạc sĩ này không chỉ qua phần giới thiệu của trung tâm mà còn thông qua phần chia sẻ của các cựu sinh viên đã và đang theo học chương trình. Hiện nay, CIE đang tuyển sinh khóa 20 các chương trình thạc sĩ Hoa Kỳ-Úc-New Zealand. Hạn nộp hồ sơ vào ngày 15-10. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ CIE tại 146bis Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP.HCM, hoặc 301-303 Lý Thái Tổ, quận 10, TP.HCM; ĐT: (08) 39118311-39274480, email: cie@cie.edu.vn, website: www.cie.edu.vn.

X.CH tổng hợp