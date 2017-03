Nhiều cơ hội cho nguyện vọng 2

* Ngày 9-8, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển

Đó là những thông tin được Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long - trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh - trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 4-8. Ông Long cho biết:

- Đến thời điểm này hầu hết trường ĐH, CĐ đều đã công bố kết quả thi. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu trong ngày hôm nay (5-8), các trường phải hoàn tất việc gửi dữ liệu điểm thi về bộ. Ngay sau khi có đầy đủ dữ liệu, Ban chỉ đạo tuyển sinh sẽ tiến hành thống kê, "lên" được phổ điểm và tỉ lệ TS đạt kết quả cụ thể của từng khối thi. Ngày 6-8, chúng tôi sẽ cố gắng có số liệu tổng hợp, báo cáo chi tiết về toàn bộ kết quả thi, chuẩn bị cho hội đồng điểm sàn của bộ sẽ họp sáng 8-8 để xác định và công bố điểm sàn. Từ ngày 9-8 sau khi có điểm sàn, các trường ĐH, CĐ sẽ đồng loạt công bố điểm trúng tuyển chính thức.

* Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả thi tuyển sinh năm nay? Phổ điểm khá dàn trải trong khi kết quả của một số trường vẫn rất cao, có không ít trường lại có kết quả thi thấp hơn năm trước có ảnh hưởng đến phương thức xác định điểm sàn hay không?

- Xét về tổng thể, phổ điểm thi của các trường năm nay rải rộng hơn, có sự phân hóa rõ rệt hơn giữa từng trường, từng nhóm trường. Những trường tốp đầu vẫn có kết quả thi rất cao, điểm thi tập trung vào nửa trên của phổ điểm. Ví dụ như ĐH Bách khoa Hà Nội lấy mốc đến 26 điểm, đã có gần 1.300 TS. Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội có 109 TS đạt từ 29 điểm trở lên. Hay như ĐH Y Hà Nội có ngành phải xác định điểm trúng tuyển ở mức 28,5. Một số trường tốp giữa và các trường tốp dưới năm nay có kết quả thấp hơn năm trước. Kết quả thi năm nay như vậy, theo tôi, đã có sự phân hóa rất rõ nét. Sự phân hóa này là hợp lý, phản ánh đúng chất lượng đầu vào, mức độ cạnh tranh, sự phân tầng chất lượng giữa các trường ĐH.

Nếu đánh giá bằng kết quả thi cụ thể của TS, năm nay có ít TS được điểm tuyệt đối hơn, số TS điểm rất cao cũng ít hơn. Nhưng có thể số TS bị điểm quá kém cũng giảm hơn những năm trước. Phổ điểm sơ bộ, theo như những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ nhiều trường ĐH, CĐ, khá đồng đều. Theo tôi, đó là một thành công của đề thi. Đề thi tuyển sinh năm nay có thể còn một vài "hạt sạn", nhưng rõ ràng đã đáp ứng được yêu cầu phân loại, có khả năng sàng lọc cao ở hai mức độ: "sàng" được những TS đủ điều kiện tối thiểu để học ĐH, CĐ và lọc được những TS giỏi thật sự.

Sự phân hóa điểm thi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến phương thức xác định điểm sàn của bộ. Nói cách khác, điểm sàn năm nay vẫn được bộ xác định dựa trên các tiêu chí: kết quả thi, chỉ tiêu tuyển của từng khối thi, yếu tố ưu tiên, vùng miền... Có một điểm mới trong phương thức xác định điểm sàn là những năm trước, hội đồng điểm sàn chỉ dựa vào kết quả thi ĐH rồi xây dựng điểm sàn cho cả các trường ĐH. Từ mốc điểm sàn ĐH, xác định đến sàn CĐ theo nguyên tắc thấp hơn ba điểm, tương ứng với từng khối thi. Nhưng kỳ thi năm nay các trường CĐ cũng thực hiện "ba chung", đã tổ chức thi theo đề chung của bộ, nên bộ sẽ căn cứ trên kết quả thi cụ thể của các trường CĐ để xác định điểm sàn riêng, phù hợp cho khối CĐ mà không lệ thuộc mức sàn của ĐH.

* Dự kiến điểm sàn của từng khối thi năm nay sẽ như thế nào, thưa ông?

Năm 2007, điểm sàn ĐH của khối A và khối B là 15, khối C là 14 và khối D là 13. Điểm sàn hệ CĐ thấp hơn ĐH 3 điểm, tương ứng với từng khối thi.

- Bộ GD-ĐT chủ trương sẽ giữ điểm sàn của ĐH nằm trong khoảng 13-15 điểm. Đó là mức tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào đào tạo ĐH. Xét trên mặt bằng kết quả thi năm nay cũng là mức hợp lý, có thể đảm bảo nguồn tuyển cho số lượng chỉ tiêu tuyển mới.

Theo những thông tin ban đầu về kết quả thi, có thể điểm sàn của khối A và khối C sẽ giảm so với năm 2007, khối B có thể giữ nguyên, khối D nếu cao được hơn một chút thì sẽ tốt hơn... Đối với CĐ, dự kiến mức sàn CĐ năm nay có thể cao hơn so với năm 2007.

* Theo ông, năm nay có nhiều cơ hội cho NV2 vào các trường ĐH lớn hay không?

- Nguồn tuyển khá dồi dào vì vậy các trường ĐH, nhất là các trường tốp dưới, nên xác định điểm trúng tuyển NV1 ở mức hợp lý, dành chỉ tiêu xét tuyển NV2, NV3 đối với những TS được điểm cao nhưng chưa trúng tuyển để nâng chất lượng đầu vào. Nếu thực hiện được như vậy là tốt nhất cho cả trường và TS. Đó cũng chính là ưu điểm của "ba chung" mà các trường nên tận dụng. Mức 13-15 điểm/ba môn thi, theo tôi, là mức hợp lý, không nên thấp hơn nữa.

Theo tôi, năm nay phần lớn các trường sẽ có chỉ tiêu cho NV2. Có lẽ chỉ trừ một số trường và một số ngành có điểm thi quá cao, có nhiều TS dự thi đạt kết quả tốt và đồng đều, còn lại các trường đều sẽ dành chỉ tiêu xét tuyển NV2. Trong đó có nhiều trường ĐH lớn. Ngay cả ở một số trường tốp đầu vẫn có những ngành xét tuyển NV2.