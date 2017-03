Nhiều cơ hội vào ĐH, CĐ tại các trường lớn

Trường ĐH Luật TP.HCM còn thiếu chỉ tiêu nên thông báo xét tuyển bổ sung thêm 70 chỉ tiêu các ngành: luật (chỉ tiêu 10, khối C: 20 điểm); quản trị-luật (20, A-A1: 18, D1: 19, D3: 19,5); quản trị kinh doanh (40, A-A1-D1-D3: 17,5). Nhận hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo đến hết ngày 12-10, chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xét tuyển nguyện vọng bổ sung chương trình ĐH chất lượng cao với 210 chỉ tiêu các ngành quản trị kinh doanh, kế toán-kiểm toán, tài chính-ngân hàng. Đối tượng xét tuyển là thí sinh thi khối A, A1, D1 có điểm từ điểm sàn ĐH trở lên. Trường nhận hồ sơ đến hết ngày 20-10.

Trường ĐH Lao động-Xã hội (Cơ sở 2 TP.HCM) xét tuyển hệ ĐH ngành kế toán (A: 14, D1: 14,5); bảo hiểm (A-D1: 14, C: 15,5). Hệ CĐ trường xét ngành kế toán (A-D1: 12,5 đối với thi đề ĐH và A-D1: 15 đối với thi đề CĐ); bảo hiểm (A: 11, C: 13,5, D1: 12 đối với thi đề ĐH và A: 14,5, C: 15,5, D1: 14,5 đối với thi đề CĐ). Trường nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện chuyển phát nhanh đến hết ngày 10-10.

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) xét tuyển bổ sung 170 chỉ tiêu các ngành công nghệ sinh học (20, B); tâm lý học (30, B-C); địa lý học (40, C); văn hóa học (50, C); công tác xã hội (30, C-D1). Điểm xét tuyển bằng điểm sàn theo từng khối thi. Nhận hồ sơ tại Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng đến ngày 15-10, chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi.

Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM xét tuyển 100 chỉ tiêu hệ CĐ chính quy tại cơ sở Cần Thơ. Đối tượng xét tuyển là thí sinh dự thi ĐH khối A và D1 có hộ khẩu tại Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Điểm xét tuyển khối A: 10, khối D1: 10,5, chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi. Nhận hồ sơ đến ngày 15-10 tại số 8 Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Trường CĐ Công nghệ Thông tin (ĐH Đà Nẵng) tuyển bổ sung 330 chỉ tiêu các ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tin học ứng dụng. Thí sinh dự thi ĐH các khối A, A1 và D1 đạt từ điểm sàn CĐ trở lên được nộp hồ sơ đến ngày 23-10. Tất cả hồ sơ phải là bản chính và nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn.

Q.DŨNG